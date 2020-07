IndyCar – Iowa, Libere e Qualifiche: Una sessione, due polesitters

Il doubleheader dell’Iowa Speedway, valido quinto e sesto appuntamento dell’IndyCar Series 2020, ha già stabilito i suoi due polesitter con un’unica sessione di qualifica. Secondo il nuovo format varato per l’occasione infatti, la pole position non è stata attribuita mediante la consueta media sui due giri, come in uso sugli ovali corti, bensì assegnando gli schieramenti di partenza delle due gare in funzione delle migliori velocità in ciascuno dei due giri cronometrati.

Grazie a questa formula Conor Daly, rapidissimo all’uscita dal giro di riscaldamento, potrà godere della prima partenza al palo, sua e del team Carlin, grazie alla velocità di 175.188 mph segnata nel primo giro cronometrato.

Al suo fianco il campione in carica Josef Newgarden, che a sua volta partirà al palo in gara 2, grazie alla velocità di 175.333 mph. Il secondo giro di Daly vale comunque la terza piazzola di questa insolita qualifica dietro a Will Power, il quale a propria volta occuperà il terzo posto in gara 1.

Ottima qualifica anche per Colton Herta, il migliore nell’unica sessione di libere davanti a Daly, Power e Santino Ferrucci, il quale partirà P4 e P5 rispettivamente. Pure nella top ten di entrambe le griglie sia il recente vincitore di Road America 2, Felix Rosenqvist, che Jack Harvey.

Pessima sessione invece per il leader della serie, Scott Dixon, che sarà costretto a partire dalla 17ma e 18ma posizione, ma ancora peggio è andata a Simon Pagenaud, che sarà costretto ancora una volta a rincorrere dal fondo, a causa di una defaillance del motore Chevrolet che gli ha impedito di disputare la sessione dopo un incoraggiante sesto tempo nelle libere.

L’appuntamento con gara 1 in Iowa nella nottata italiana, alle 8.30 PM; stesso orario domani per gara 2, che sarà preceduta da un’ora a disposizione dei 23 piloti per un’ultima verifica degli assetti e della pista.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere

I risultati delle Qualifiche 1

I risultati delle Qualifiche 2