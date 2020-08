IndyCar – Indy 500, Qualifiche 1: Andretti-Dixon, duello a distanza

Anche nella prima giornata delle qualifiche della 104ma Indy 500 è Marco Andretti a dominare la scena. Uscito per 28mo dopo il sorteggio del venerdì, con tutto ciò che ne consegue a livello di orario e quindi di temperature in pista, Andretti è riuscito a riportare la miglior media sui quattro giri dell’IMS di 231.3551 mph.

Il successo però va esteso a tutto il team Andretti Autosport, che ha piazzato a ruota le altre tre monoposto dei già vincitori Ryan Hunter-Reay ed Alexander Rossi, nonché di James Hinchcliffe. Appena fuori inoltre dalla Fast Nine di domani, che assegnerà definitivamente la pole position e le prime tre file dello schieramento Colton Herta, P10, mentre Zach Veach e Jack Harvey sanno già di partire domenica prossima dalla 17ma e dalla 20ma piazzola rispettivamente.

Bene anche il team RLL, che sarà rappresentato da Graham Rahal e Takuma Sato, qualificati rispettivamente con l’ottavo ed il nono tempo, più Spencer Pigot in P12, ma il vero contender di Andretti sarà probabilmente, come evidenziato sin qui anche nelle libere dei giorni scorsi, Scott Dixon.

Il tre volte polesitter della 500 Miglia ha terminato la sessione in P5 ed è stato anche l’ultimo driver a tentare di migliorarsi, possibilità che viene data ricordiamo a valle dell’effettuazione del primo tentativo da parte di tutto il lotto degli iscritti. La media che stava scaturendo dopo tre giri completati di questo che è stato il quinto effort complessivo per la vettura #9, era ben proiettata verso il crono di Andretti, ma il pentacampione ed il team Ganassi hanno scelto di abortire comunque il tentativo. “Volevamo solo affinare l’assetto per domani” ha commentato sardonicamente Dixon.

Se infine va dato risalto alle prestazioni dei rookies Rinus VeeKay ed Alex Palou, entrambi in azione anche domani, va però evidenziata la crisi dei motori Chevrolet, col solo olandese del team di Ed Carpenter a portarvi lustro.

Il campione in carica della serie, Josef Newgarden, è il migliore dell’armata Penske, dodicesimo, mentre Will Power e Simon Pagenaud, vale a dire i vincitori delle ultime due edizioni, sono stati relegati alla 22ma e alla 25ma posizione rispettivamente, e addirittura avremo il tre volte vincitore Helio Castroneves dalla quint’ultima piazzola. “Non è ovviamente dove volevamo essere, ma siamo sicuri che in gara le condizioni saranno differenti” ha affermato Power.

Infine una menzione per Fernando Alonso e Ben Hanley. L’asturiano, dopo le belle prestazioni delle prime due giornate, si è qualificato appena 26mo, ben dietro ai suoi giovani compagni di squadra all’Arrow McLaren SP, Pato O’Ward ed Oliver Askew, 15mo e 21mo, mentre l’alfiere del DragonSpeed chiude lo schieramento ad una media di poco sotto le 223 mph. Vale a dire, in termini di distacco secco, quasi 5” secondi in meno dal leader. Essendo però state iscritte solo 33 vetture, Hanley ha già guadagnato il diritto a partire nel “Greatest Spectacle in Racing”.

Il Fast Nine Shootout domani dalle 1.15 alle 2.15 PM locali

Piero Lonardo

I risultati delle Qualifiche 1