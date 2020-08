IndyCar – Indy 500, Libere 1: Hinchcliffe prepara il terreno

James Hinchcliffe ha un conto aperto con Indianapolis. In un alternarsi di alti e bassi è passato dallo sfiorare la pole nel 2014 al pauroso incidente dell’anno successivo, per poi presentarsi davanti a tutti in griglia nel 2016 e mancare clamorosamente la qualifica due anni dopo, agguantandola poi al pelo nella scorsa edizione.

Quest’anno il popolare Sindaco, fuori dal nuovo corso dell’Arrow McLaren SPM, non ha avuto la fortuna di ottenere un sedile per tutta la stagione, ma grazie alla sponsorizzazione della Genesys ha già calcato la pista in Texas e al GP of Indianapolis con la partnership tecnica dell’Andretti Autosport, e ora si presenta al via della sua decima 500 Miglia con le migliori garanzie tecniche, al punto di capeggiare la lista dei tempi del primo giorno di libere con la media di 224.526 mph.

La giornata è cominciata con lo svolgimento delle varie fasi del ROP (Rookie Orientation Program), che ha promosso immediatamente quattro dei cinque novellini: Alex Palou, Rinus VeeKay, Pato O’Ward e Oliver Askew, con il solo Dalton Kellett a concludere la prova nel pomeriggio di mercoledì.

Il paco partenti si è poi completato con la conferma all’ultimo minuto di Ben Hanley, 33mo della lista, sulla DW12-Chevy del DragonSpeed. Il pilota britannico potrà saggiare la pista solo nella giornata odierna in quanto il team è stato impegnato a completare letteralmente l’assemblaggio della vettura; la serie ha comunque garantito 30’ a disposizione di Hanley per completare il refresher program.

Tornando ai risultati di ieri, in generale si è visto un team Andretti in spolvero, con un redivivo Marco Andretti P2 ad un nulla da Hinchcliffe, e Ryan Hunter-Reay quarto. Nel mezzo, il solito Scott Dixon, il migliore nella prima parte di giornata, con 224.047 mph, sempre ovviamente usufruendo di un Tow (traino). A causa di Andretti peraltro l’unica interruzione della giornata, con la vettura ferma all’entrata della pitlane per un problema elettrico. Problemi elettrici in pitlane anche per la vettura del leader, poi entrambi risolti.

Ma la vera sorpresa della giornata consiste nel quinto tempo di Fernando Alonso, alla guida della terza vettura dell’Arrow McLaren SPM. L’asturiano, neoacquisto Renault F1, ha già annunciato che sarà impossibile competere eventualmente ad Indianapolis l’anno prossimo, per cui le motivazioni in questa 104ma edizione saranno altissime. Ricordiamo che Alonso mira ad essere il secondo pilota dopo Graham Hill a conquistare la mitica Triple Crown dopo aver vinto il mondiale di F1 e la 24 Ore di Le Mans.

Leggermente in ombra – per ora – il team Penske, con il solo campione in carica Josef Newgarden sesto ed Helio Castroneves decimo nella top ten provvisoria, dalla quale è appena fuori l’altro “grande vecchio” dell’IndyCar, Tony Kanaan, P11.

L’azione continuerà all’Indianapolis Motor Speedway nella giornata odierna dalle 11.00 AM alle 5.30 PM, prima del “Fast Friday” e della qualifiche di sabato e domenica, dove tutti i piloti riceveranno extra potenza tramite l’innalzamento della pressione dei turbocompressori.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere 1