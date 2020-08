IndyCar – Indy 500, Fast Friday: Andretti prenota la pole

Marco Andretti sembra un pilota rinato in queste prove della 104ma Indy 500. Il 33enne figlio e nipote d’arte, ultimo esponente “di peso” della dinastia, dopo aver ben figurato nell (secondo e terzo) e prime due sessioni, ha riportato la miglior media nel “Fast Friday” con 233.491 mph.

La media riportata ieri fa di Marco Andretti, “Rookie of The year” nell’ormai lontano 2006 si pone al secondo posto dietro l’al momento inarrivabile giro record di Arie Luyendyk del 1996, grazie all’abituale innalzamento della potenza dei turbocompressori, valutabile in circa 50 HP extra, in funzione delle qualifiche.

Dietro Andretti, Conor Daly, pronto a beneficiare dell’esperienza dell’Ed Carpenter Racing in tema di giri secchi, e poi l’inesorabile Scott Dixon, alla ricerca della seconda affermazione a Indy a 12 anni dalla prima.

In generale anche ieri come nelle prime due giornate di prove, una sostanziale dominanza dei propulsori Honda nei confronti degli Chevrolet (Daly infatti è l’unico pilota del farfallino presente nella top ten, con Will Power undicesimo) e ottime prestazioni del team Andretti, con tutti e sei i suoi piloti nella top 15, e del Rahal Letterman Lanigan, pure tra i primi 15 con i suoi tre driver, tra cui spicca Spencer Pigot in P5.

E saranno proprio i piloti del Team RLL ad iniziare la procedura di qualifica con Graham Rahal e Takuma Sato, che a partire dalle 11.00 AM locali di oggi assegnerà in via definitiva i posti dal10mo al 33mo in griglia nonché i primi 9 che domenica daranno vita al “Fast Nine Shooutout” che mette in palio la prestigiosa pole position.

Marco Andretti calcherà la pista per 28mo dietro al vincitore dello scorso anno, Simon Pagenaud, Ben Hanley ed il DragonSpeed dovrebbero essere regolarmente della partita, avendo finalmente completato il refresher program.

Piero Lonardo

I risultati del Fast Friday