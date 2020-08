IndyCar – Gateway 2: Gara: Newgarden torna alla vittoria

Sembrava strano vedere il Team Penske così in difficoltà in questo scorcio di stagione 2020 dell’IndyCar Series. Dopo una frustrante Indy 500 e la mediocre prestazione di ieri, Josef Newgarden ha però riportato al successo la squadra del Captain ed i motori Chevrolet in gara 2 a Gateway.

La lotta per il primato è stato sostanzialmente un confronto a tre tra il campione in carica della serie, il teammate Will Power e Pato O’Ward e le rispettive crew, che hanno determinato gran parte del risultato finale.

L’ovale corto di Madison, Illinois infatti non permette ampi margini di manovra in pista, e i tre contender hanno ereditato la leadership a seguito delle tre soste, in una gara che per la prima volta dal ritorno del circuito nella schedule, non ha visto un crash nei primi due giri.

Al via scattava bene il runner-up di gara 1, Takuma Sato, dalla pole position conquistata ieri, ma ad emergere era Will Power, ancora a secco di vittorie quest’anno, che si sbarazzava presto di Newgarden per portarsi alle spalle del polesitter.

Al termine della prima sosta però era O’Ward ad uscire meglio di tutti dalla pitlane, con Newgarden sopravanzato anche da Rinus VeeKay e Sato, ultimo a rifornire, precipitato in P8.

Diversamente, la seconda sosta premiava invece Power e Newgarden, i quali uscivano davanti ai rispettivi avversari. Questa volta la strategia attendista del box RLL pagava, permettendo a Sato di guadagnare la sesta piazza davanti al capoclassifica Scott Dixon.

Ma come ieri era ancora la terza ed ultima sosta a definire il podio, con Newgarden aggressivo in corsia box ad uscire davanti ad O’Ward, mentre Power, ultimo dei tre a rifornire, si ritrovava con un gap incolmabile a meno di un aiuto esterno.

L’unica Full Course Yellow della gara veniva chiamata a soli tre giri dalla fine, protagonista proprio Sato, che lisciava il muro della curva 4. La gara terminava quindi dietro safety car, vanificando la rincorsa di O’Ward a Newgarden, che bissa così il successo del 2019.

Power dal canto suo può lamentarsi dell’overcut scelto dal suo box, ma va detto che ha avuto il proprio daffare per tenersi dietro Rinus VeeKay, autore nell’ultimo quarto di gara di uno dei pochi sorpassi in pista ai danni di Colton Herta. Nella manovra il portacolori del team Andretti perdeva anche la quinta piazza a favore di Scott Dixon, che ora conduce la classifica generale con la bellezza di 96 punti di vantaggio su Newgarden e 119 su O’Ward.

Dal trionfo dei motori Chevrolet manca purtroppo Tony Kanaan, solo 19mo nella sua ultima gara col team Foyt, e presumibilmente dell’intera intensa carriera, disputata con la celebre livrea nera della #14.

Nessun ritiro tra i 23 piloti, anche se Marcus Ericsson ha trascorso una decina di giri ai box per sistemare l’ala posteriore, problema a dir poco raro sui telai Dallara.

L’IndyCar Series tornerà ancora una volta con un doubleheader fra oltre un mese, il 2-3 ottobre, per l’Harvest Twin GP nell’infield dell’Indianapolis Motor Speedway.

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo di Gara 2