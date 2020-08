IndyCar – Gateway 1: Qualifiche e Gara: Dixon fa 50 e mette le mani sul titolo

Scott Dixon sempre più solo in cima alla classifica dell’IndyCar Series 2020. Il pentacampione in gara 1 a Gateway ha ribaltato il risultato dell’ultima Indy 500, mantenendo la testa della gara nelle ultime decisive miglia su Takuma Sato, protagonista di un ulteriore finale al fulmicotone.

La gara è iniziata con un incidente scatenato dal jump start di Alex Palou che ha tolto di mezzo ben cinque delle ventitrè vetture iscritte, tra cui Alexander Rossi (una stagione da dimenticare la sua), Marco Andretti, Zach Veach, Ed Carpenter e Simon Pagenaud. Il vincitore della Indy 500 2019, toccato da dietro da Oliver Askew, riuscirà a ripartire ma chiuderà definitivamente la gara poco più tardi.

Al restart, il polesitter Will Power ha mantenuto la leadership fino alla prima sosta, cedendo il testimone – a parità di strategie – a Pato O’Ward, che lo affiancava in prima fila. Il talento messicano resisteva anche alla successiva neutralizzazione alla metà gara, precisamente al lap 108, che invece coglieva impreparato ancora una volta in questa stagione il box Penske, estromettendo Power dalla lotta per la leadership.

O’Ward “vedeva” ancora una volta la sua prima vittoria, ma non aveva fatto i conti con Dixon ed il team Ganassi, che all’ultima decisiva sosta uscivano davanti a tutti, compreso quel Takuma Sato appena reduce dalla seconda bottiglia di latte e che aveva condotto tra le soste dei due contender.

Il 43enne giapponese nei giri finali si produceva in un altro forcing finale che lo poneva addirittura alle spalle di Dixon che però, contrariamente a quanto avvenuto una settimana prima, resisteva quel tanto che bastava per assicurarsi la quarta vittoria in stagione, 50ma di sempre, in otto gare.

Per O’Ward ancora un podio che lo porta in terza posizione in campionato con 256 punti davanti a Sato con 248 e dietro a Josef Newgarden, che ha terminato 12mo, con 269, e a Dixon, che a quattro gare dal termine conduce con la bellezza di 386 punti.

Il quarto posto di Colton Herta davanti ad un positivo Marcus Ericsson pareggia il miglior risultato 2020 ottenuto al GP of Indianapolis e salva l’onore del Team Andretti. Menzione per Rinus VeeKay, sesto, che quando arriva al traguardo può sempre ambire ad una posizione di rispetto, e per Tony Kanaan, alla penultima gara della sua enorme carriera, P9.

Nella serata italiana di domenica, corrispondente alle 3.00 PM locali, gara 2 con Takuma Sato al palo al fianco di Newgarden. Dixon scatterà dalla sesta piazzola.

Piero Lonardo

I risultati delle Qualifiche 1

L’ordine di arrivo di Gara 1

I risultati delle Qualifiche 2