IndyCar – E con Davison sono 32 alla Indy 500

E’ James Davison il nome nuovo nella entry list della 104ma Indy 500. L’accordo col Dale Coyne Racing nelle ultime ore grazie ad una multi-partnership addirittura a quattro attori. Oltre al team di Plainfield infatti, saranno il Rick Ware Racing, il Belardi Racing ed il BYRD Racing a supportare l’effort del 33enne australiano, alla sesta apparizione all’Indianapolis Motor Speedway.

Il “pezzo nuovo” di questa collaborazione è Rick Ware, per il quale Davison ha corso quest’anno in NASCAR, e che permetterà alla DW12-Honda #51 di prendere il via, mentre la partnership con BYRD e Belardi risale al 2018. Lo scorso anno sempre con la terza vettura di Dale Coyne, Davison si qualificò 15mo e terminò al 12mo posto.

Con l’addizione di Davison, salgono a 32 gli iscritti a questa tribolata edizione 2020 del Greatest Spectacle in Racing, considerando sempre JR Hildebrand quale seconda entry del Dreyer & Reinbold. Le possibilità che si estenda ulteriormente il parco partenti raggiungendo il fatidico numero di 33 entry sono legate al Carlin, che dopo la debacle 2019 al momento si affiderà al solo Max Chilton, al DragonSpeed, che non ha ancora ufficializzato la propria posizione, e allo Juncos Racing, che dopo l’impresa dello scorso anno non ha trovato fondi sufficienti per finanziare il proprio effort.

La situazione generale del COVID19 influirà anche sul montepremi che verrà drasticamente tagliato a metà. L’annuncio ufficiale da parte di Roger Penske poche ore or sono, anche se i team pare ne fossero già stati informati in precedenza.

Il montepremi, che la nuova proprietà aveva alzato di due milioni di dollari, portandolo da 13 a 15 milioni, sarà ridotto a 7 milioni e mezzo, principalmente per la carenza di incassi sui biglietti (anche se tanti fans, va detto, non eserciteranno l’opzione di rimborso, mantenendo il proprio diritto per l’edizione 2021).

Ma non tutti i team di questi tempi piangono necessariamente miseria. Ed Carpenter, uno che di sponsorizzazioni se ne intende, infatti ha siglato un accordo nientemeno che con la U.S. Space Force, la più recente addizione al Dipartimento della Difesa statunitense.

L’unico owner/driver della serie, tre volte polesitter a Indianapolis, farà quindi il paio con la vettura di Conor Daly, ricordiamo sponsorizzata dalla U.S. Air Force. La nuova livrea farà sfoggio di sé a partire da martedì prossimo 12 agosto alle ore 11.00 AM, per le prime libere della 104ma edizione della Indy 500.

Piero Lonardo