IndyCar – E alla fine niente pubblico alla Indy 500

Niente da fare per il pubblico alla 104ma Indy 500. Dopo il recente annuncio delle restrizioni all’affluenza dell’Indianapolis Motor Speedway, la proprietà del circuito, che ricordiamo è la stessa dell’IndyCar Series, ha emesso oggi il seguente comunicato:

“E’ con grande dispiacere che annunciamo che la 104ma edizione della Indianapolis 500 si terrà il 23 agosto senza spettatori. Questa difficile decisione è stata presa a seguito di attente considerazioni ed estese consultazioni con i governi dello stato e della città.”

“Eravamo dediti a disputare la gara quest’anno con la capacità del 25% nella nostra grande struttura all’aperto, anche se con attente e significative precauzioni implementate dalla città e dallo stato, il trend del COVID-19 nella contea di Marion e nello stato dell’Indiana sono peggiorate. Dal nostro annuncio del 26 giugno, il numero dei casi nella contea di Marion è triplicato mentre il tasso di positività è raddoppiato.”

“Abbiamo affermato sin dall’inizio della pandemia che avremmo messo la salute e la sicurezza della nostra comunità al primo posto, e sebbene ospitare spettatori a capacità limitata e con il nostro solido piano ci sembrava appropriato a fine giugno, non è ora il percorso corretto a fronte dell’attuale situazione.”

“Incoraggiamo gli Hoosiers (i cittadini dell’Indiana – ndr) a continuare a prendere decisioni intelligenti e a seguire le indicazioni dei rappresentanti della salute pubblica così da riportare lo stato dell’Indiana sul giusto binario”

“La Penske Corporation ha effettuato un investimento a lungo termine per essere l’alfiere di questo impianto leggendario. Nonostante fossimo eccitati nel voler mostrare al mondo gli investimenti effettuati per migliorare l’esperienza dello spettatore, sappiamo che abbiamo preso la giusta decisione. Così come Roger Penske e tutte le persone associate alla ‘500’ avrebbero voluto correre con gli spettatori quest’anno, siamo infine giunti a questa conclusione insieme allo stato dell’Indiana e alla città di Indianapolis.”

“Il nostro impegno verso lo Speedway è incrollabile, e continueremo ad investire nella Racing Capital of the World. Incoraggiamo tutti a guardare la gara di quest’anno in televisione, e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri leali fans al prossimo ‘Greatest Spectacle in Racing’ il 30 maggio 2021.”

“E’ stata la decisione più difficile della mia vita” così ha commentato Roger Penske alla Associated Press “Non abbiamo acquistato lo Speedway per un anno, ma per le future generazioni, ed è importante per la nostra reputazione fare la cosa giusta” ha concluso Penske.

Pubblico o meno, la parola passerà alla pista a partire da martedì prossimo, con le prime libere, passando per le qualifiche di sabato 15 e domenica 16 agosto, fino alla gara di domenica 23 agosto.

Piero Lonardo