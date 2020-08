WEC – Spa, Start: La pioggia aiuta le Toyota

Non poteva mancare la pioggia a Spa-Francorchamps, e a poco meno di un’ora dalla partenza della 6 Ore, un violento acquazzone ha inondato la pista delle Ardenne. Come nelle recenti apparizioni dell’European Le Mans Series, la direzione gara ha previsto un breve periodo di acclimatamento alla posta (quando si ritornerà ad un vero e proprio warm-up?) reso ancor più necessario dalle mutate condizioni della pista.

In questi pochi minuti sia l’Alpine di Andrè Negrao che la Porsche di Ben Keating si girano all’Eau Rouge/Raidillon senza conseguenze. La partenza viene quindi data dietro safety car, mentre l’intensità della pioggia andava lentamente scemando.

La vettura di servizio si toglieva di mezzo dopo quattro giri, ed incredibilmente la Rebellion in pole di Norman Nato perde in pochi metri tre posizioni, lasciando il passo alle due Toyota di Sebastien Buemi e Mike Conway ma anche alla Enso del ByKolles di Tom Dillmann.

Tra le LM P2, nessun problema allo start per Filipe Albuquerque con l’Oreca dell’United Autosports, ma la vera sensazione è la vettura del Racing Team Nederland che, partita dal fondo dello schieramento dopo le pessime qualifiche di ieri, presto si ritrova alle spalle del portoghese.

In GTE-Pro, la leadership della Aston Martin di Maxime Martin, che subito aveva avuto la meglio sulla Porsche cui era stata restituita la pole di categoria di Kevin Estre, dura però poco, così come quella di Christian Ried in GTE-Am. In entrambi i casi sono altre due Porsche a beneficiare del momento, con Richard Lietz tra le Pro ed Egidio Perfetti tra le Am.

Il sole inizia a fare capolino dopo la mezz’ora di gara, rendendo necessario un cambio gomme collettivo, a causa della pista che andava ad asciugarsi rapidamente. Nell’asciutto si mettono in evidenza la Ferrari di Alessandro Pier Guidi e la Porsche di Christian Ried. Entrambi si innalzano (per il tedesco nuovamente) al vertice delle rispettive categorie.

Momento di suspense con la ByKolles al rallentatore all’entrata del Raidillon così come anche per la vettura di testa di Buemi. Entrambi i prototipi superano l’impasse ma le due Toyota invertivano l’ordine, con la #7 ora davanti alla #8.

La vettura di servizio torna in pista allo scadere della prima, ora per recuperare l’Aston Martin di Paul dalla Lana, nella sabbia a Pouhon. Al restart, dopo circa 80’ di gara, Conway conduce con 41” di vantaggio su Buemi e Dillmann ancora nel giri dei primi.

Albuquerque dal canto suo sente ormai il fiato di Van der Garde alle spalle. In GTE-Pro, Kevin Estre ha avuto la meglio su Pier Guidi, mentre Perfetti, tornato nuovamente al comando delle GTE-Am, si appresta a cedere il volante della sua Posche a Matteo Cairoli, il quale dovrà contenere l’assalto di Ben Barker con l’altra 911 del Gulf Racing in quello che si configura come un temporaneo pokerissimo per le GT di Stoccarda. Ma si attende ancora pioggia battente nelle prossime ore e ciò potrebbe rimescolare ulteriormente le carte in tavola.

Piero Lonardo

La classifica alla prima ora di gara