WEC – Spa, Qualifiche: Rebellion col fiatone in una qualifica pazza

Qualifiche quanto mai col cardiopalma quelle della 6 Ore di Spa-Francorchamps, con una pioggia di tempi cancellato per track limits in tutte e quattro le categorie.

Norman Nato per primo ci ha messo quasi tutto il proprio stint, ad esempio, per riuscire a fissare definitivamente la Rebellion in pole per la quarta gara consecutiva di questa season 8 del World Endurance Championship alla media di 1.59.577.

Del teammate Gustavo Menezes, ben più regolare in pista del francese, il best lap assoluto di 1.59.342. Le due Toyota, nemmeno loro immuni dalla pioggia di tempi deletati, seguono – sempre in media – a 9 decimi con la #8 di Brendon Hartley e Kazuki Nakajima, e a 1”5 per i compagni, di poco più svantaggiati dal Success Handicap in funzione della leadership in classifica generale, Kamui Kobayashi e Mike Conway.

P4 per il rotto della cuffia per Tom Dillmann con la Enso CLM del ByKolles, con una media, condivisa con Oliver Webb, a poco più di 8 decimi dalla peggiore delle TS050-Hybrid. Se finalmente affidabile, anche questa P1 qui a Spa potrebbe in teoria competere per la vittoria finale.

Phil Hanson e Paul di Resta non hanno avuto invece rivali tra le LM P2 con la media di 2.92.148 (vicinissima a quella delle ben più performanti P1) con l’Oreca di United Autosports davanti all’altra Oreca gommata però Goodyear di Jota Sport. Un’altra delle protagoniste più attese, la vettura del Racing Team Nederland, chiuderà lo schieramento della categoria a causa dell’impossibilità da parte di Job van Uitert di completare un giro da ritenersi valido secondo la direzione gara.

Problemi anche per la Dallara del Cetilar Racing, con Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto alle prese con una vettura misteriosamente instabile e che ha reso necessario al pilota parmense di adozione un secondo stint che porta in P7. Ci sarà sicuramente da lavorare in casa AF Corse, che ricordiamo gestisce in pista il prototipo tricolore, per rimediare alla situazione in tempo per la gara.

Kevin Estre e Michael Christensen avevano invece sbaragliato il campo della GTE-Pro con due tempi monstre che avevano fruttato la fantastica media di 2.14.207, precedendo le due agguerritissime Aston Martin, in media, di circa 4 decimi. Il risultato in pista è stato però ribaltato dalla direzione gara, che ha assegnato la pole position a Maxime Martin ed Alex Lynn, ponendo la Porsche #92 in fondo allo schieramento, in assenza di tempi validi del driver francese.

Niente da fare in questa sessione per le Ferrari AF Corse, anch’esse martoriate dalla direzione gara, che si piazzano dietro l’altra Porsche di Gianmaria Bruni e Richard Lietz.

Eduardo de Freitas e c. si sono scatenati anche in GTE-Am, dove le Porsche in versione 2018 hanno infine dominato al punto di mettere tre vetture su quattro davanti al resto del lotto. La pole di categoria va al Dempsey-Proton di Matt Campbell e Richard Lietz, autori di una media di 2.16.519, sulla due 919 RSR del Project 1 di Matteo Cairoli ed Egidio Perfetti e di Felipe Fraga e Ben Keating.

A soffrire più di tutti in questa categoria, l’Aston Martin ufficiale, con il neoacquisto Augusto Farfus e Paul Dalla Lana, in grado comunque di recuperare la P4 sui leader del campionato di AF Corse, Nicklas Jensen e Francois Perrodo.

L’appuntamento è per domani per lo start della 6 Ore, alle 13.30.

Piero Lonardo

I risultati delle Qualifiche