WEC – Spa, Libere 3: Menezes abbatte il muro dei due minuti

E’ durata solo mezz’ora la terza ed ultima sessione di prove libere della 6 ore di Spa-Francorchamps, ma in quei 30 minuti Gustavo Menezes ha abbattuto il limite dei due minuti con la Rebellion R13-Gibson ed il tempo di 1.59.605.

Anche le Toyota, nonostante il robusto Success Handicap, non sono state però da meno, e hanno migliorato a loro volta, mantenendo il mezzo secondo di distacco dai leader con entrambe le vetture. ByKolles segue in P4 a 2”, ma ha tenuto dietro il manipolo delle LM P2, comandato questa volta dall’Oreca del Racing Team Nederland, con Diego van der Garde autore di 2.03.170, nuovo limite della categoria.

La vettura di United Autosports segue a mezzo secondo grazie a Paul di Resta, mentre il terzo in lista, Nicolas Lapierre con l’Oreca del Cool Racing, è il primo dei mezzi che non hanno ottenuto tempi significativi, pensando alle successive qualifiche.

Un solo giro invece per la Dallara del Cetilar Racing per un problema non meglio identificato che ha coinvolto l’anteriore destra mentre Ryan Cullen, sub per Gabril Aubry in quarantena, ha potuto assaggiare, ancorchè brevemente, la pista con l’Oreca del Jackie Chan prima della bandiera rossa per problemi alla pista in zona Blanchimont.

Dominio Porsche questa volta in GTE-Pro con un uno-due firmato Michael Christensen e Kevin Estre, che dividono il sedile della 911 RSR-19 #92. Il danese, col tempo di 2.14.558, precede i due italiani di AF Corse, Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon, che completano seppur staccati di oltre 1” il podio virtuale della sessione.

Nickas Nielsen dal canto suo è stato in grado di limare, nonostante il Success Handicap di 15 kg, il best crono delle GTE-Am con la Ferrari di AF Corse ed il tempo 2.16.833, precedendo l’Aston Martin del TF Sport di Charlie Eastwood e Lucas Légeret, al debutto con la Porsche #88 del Dempsey-Proton.

Tutto pronto per le qualifiche, come sempre distinte tra GTe prototipi, a partire dalle 18.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere 3