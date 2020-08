WEC – Spa, Libere 1: Rebellion vola grazie al Success Handicap

Il weekend di Spa-Francorchamps, che segna il ritorno in azione del World Endurance Championship dopo 6 lunghi mesi di stop, si preannuncia difficile per le due Toyota. Dopo la prima sessione di prove libere, terminata poco fa, è infatti l’unica Rebellion iscritta a guardare tutti dall’alto in basso.

Il miglior tempo è stato segnato da Norman Nato in 2.02.469, ma anche i due teammates, Gustavo Menezes e Bruno Senna, sono stati davanti alle altre LM P1. Si perché dietro la R13 a motore Gibson si è classificata, a 1” dal leader, la Enso CLM del ByKolles di Oliver Webb.

Le due TS050-Hybrid, rallentate dal Balance of Success derivante dalla posizione in campionato, hanno terminato poco avanti alle migliori LM P2. Sappiamo che questa prima tornata di prove ha un valore relativo e che le Toyota possono godere di un passo di gara più regolare, ma a Spa, grazie soprattutto alle alte velocità di punta e alle temperature decisamente estive, i prototipi della categoria cadetta potrebbero clamorosamente dire la loro.

Categoria cadetta che vede l’Oreca del Racing Team Nederland precedere col tempo di 2.03.935 (solo 64 millesimi peggio del best crono della Toyota #8) l’altra Oreca del Jota Sport, in una guerra di gomme sempre più accesa tra Michelin e Goodyear.

Jota Sport gestisce anche la vettura del Jackie Chan DC Racing, attualmente in seconda posizione in classifica generale dietro United Autosport; il team intestato al noto attore difficilmente potrà però contare su Gabriel Aubry. La giovane promessa francese è stata trovata infatti come probabile positivo al COVID19 al termine del suo impegno in ELMS lo scorso weekend con Algarve Pro Racing.

Le strette misure di contenimento presenti in circuito, tra cui la netta separazione fra teams e media, dovrebbero scongiurare il peggio, ma per precauzione il team battente bandiera portoghese, qui presente come wildcard, ha sospeso le attività in attesa del secondo riscontro sul pilota, che si attende al più tardi domani.

Tornando ai fatti della pista, a chiudere la categoria ancora una volta la Dallara del Cetilar Racing dei nostri portacolori Andrea Belicchi, Giorgio Sernagiotto e Roberto Lacorte. Come sempre nessuna colpa va imputata ai piloti, che devono fare i conti con un telaio non all’altezza delle Oreca e dell’unica Ligier iscritta, la wildcard Eurasia Motorsport.

Porsche in evidenza in GTE-Pro, grazie a Michael Christensen, autore di 2.16.057, oltre due decimi meglio dell’Aston Martin dell’enfant du pays Maxime Martin e dell’altra 911 RSR-19 di Gianmaria Bruni. P4 per la migliore delle Ferrari, quella di Alessandro Pier Guidi, a 7 decimi dal leader.

Ferrari al top invece in GTE-Am grazie anche in questo caso ad un danese, Nicklas Nielsen, che ha issato la #83 di AF Corse sui tempi delle Pro con 2.17.853. Dietro la capolista della categoria la new entry Augusto Farfus, a poco meno di due decimi con l’Aston Martin ufficiale, che a sua volta precede le due Porsche di Project 1 con Matteo Cairoli e la #77 del Proton Competition di Matt Campbell.

Ricordiamo che la Ferrari dai colori bretoni in onore di Francois Perrodo corre con 15 kg di handicap grazie al Success Ballast contro i 20 dell’Aston Martin #98.

Da segnalare infine la regolare presenza, nei 90’ trascorsi senza alcuna interruzione, della Ferrari del Red River Sport ritirata lo scorso weekend dal precedente round dell’ELMS, così come della Porsche Proton #88 con lo stesso equipaggio del COTA. Assente invece la Ferrari dell’MR Racing a causa del forfait di otoaki Ishikawa.

Domani si prosegue con un programma intenso che prevede altri due turni di libere e le qualifiche, rispettivamente alle 9.30, alle 14.00 e alle 18.00.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere 1