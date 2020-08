WEC – Spa, Finale: Le Toyota tornano alla doppietta

Una gara strana questa 6 ore di Spa-Francorchamps, a partire dalle premesse, con una pioggia torrenziale ad abbattersi sul circuito delle Ardenne poco prima dello start dopo una decina giorni (weekend ELMS compreso) contraddistinti da temperature più che mediterranee.

L’incertezza classica del meteo locale però è nota e non avrebbe dovuto essere il fattore determinante per la vittoria delle due Toyota, che hanno letteralmente ammazzato la competizione sin dal primo giro, limitandosi a gestire la leadership, mai in discussione. Questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di definire la lotta interna, a causa di un paio di problemi al limitatore della #8 di Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, che alla fine hanno concluso a 34” dai compagni di squadra Mike Conway, Kamui Kobayashi e Josè Maria Lopez, nonostante un Success Handicap leggermente più penalizzante grazie alla leadership in campionato, che ne esce ulteriormente rafforzata.

Incredibile il distacco accumulato nelle prime tornate da parte di Norman Nato sull’unica attesissima Rebellion-Gibson iscritta, che ha portato di fatto al terzo posto finale ad un giro dalle due TS050-Hybrid. Se non fosse stato per una gestione delle soste non performante al livello della concorrenza e soprattutto per l’ennesimo problema al motore, la Enso CLM del ByKolles avrebbe infatti tranquillamente andare a podio dopo un’assenza di un anno dai campi di gara, invece il team austriaco deve accontentarsi della bandiera a scacchi, 27mo e penultimo dei concorrenti al traguardo.

Battaglia vera invece tra le LM P2, con protagonisti United Autosports, Racing Team Nederland ed Alpine Signatech. Dopo una lotta al coltello nelle fasi iniziali fra i giovani leoni olandesi, Giedo van der Garde e Job van Uitert, risaliti in un amen dal fondo dello schieramento, e l’equipaggio di United Autosports, si è intromessa infatti l’altra Oreca brandizzata Alpine, soprattutto grazie a Thomas Laurent.

Purtroppo la gara della promessa transalpina ex-test driver Toyota è stata rovinata da un bruttissimo incidente a due ore dalla fine, causato dal terzo pilota della squadra olandese, Frits van Eerd. Laurent, in fase di sorpasso all’interno nel tentativo di riprendere Phil Hanson, col quale si aveva scambiato posizione diverse volte, veniva toccato dal rientrante Van Eerd esi innescava una carambola che faceva terminare rovinosamente l’Alpine sulle gomme di Blanchimont.

Macchina distrutta, pilota fortunatamente appena zoppicante ma inspiegabilmente nessuna punizione per Mr.Jumbo, che anzi poteva godere del terzo posto dopo aver ceduto anche alla vettura del Cool Racing. Vittoria quindi per Phil Hanson, Filipe Albuqerque, i quali completano un doppio weekend perfetto, e Paul di Resta.

Da segnalare la sesta posizione della Dallara del Cetilar Racing, nona assoluta dopo una serie infinita di problemi grandi e piccoli.

Dove non è mancato lo spettacolo è stato sicuramente in GTE-Pro, dove tutte e sei le vetture del parco partenti di categoria hanno avuto concrete possibilità di vincere. La differenza l’hanno fatta le strategie durante l’alternanza di pista umida ed asciutta, ma anche le caratteristiche delle singole vetture, rese ancora più accentuate dal BoP specifico che ha avvantaggiato le Porsche su pista asciutta.

Nonostante possa sembrare a priori un controsenso, le Ferrari hanno avuto le loro possibilità, soprattutto con lo stakanovista Alessandro Pier Guidi, protagonista delle prime 4 ore e mezzo di gara al volante della 488 GTE Evo #51, nelle fasi di corsa libera sotto l’acqua.

A pista asciutta, è emersa la cavalleria di Aston Martin e Porsche, soprattutto della #92 di Kevin Estre e Michael Christensen, i quali hanno risalito lo schieramento un paio di volte prima di issarsi definitivamente al comando nell’ultima ora di gara, per la prima vittoria in season 8.

A podio le due Aston Martin, con Maxime Martin ed Alex Lynn penalizzati da uno splash tardivo nei confronti del “Dane train”, che così possono incrementare il proprio vantaggio in classifica generale, davanti a Pier Guidi e Calado. L’altra Ferrari chiude la classifica di categoria dopo aver perso nelle fasi finali la posizione nei confronti della Porsche di Gianmaria Bruni e Richard Lietz.

La Ferrari si può ben consolare però in GTE-Am, dove la differenza l’ha fatta ancora una volta Nicklas Nielsen, che insieme a Francois Perrodo e Manu Collard ha portato alla seconda vittoria, quarto podio su sei gare, la Ferrari AF Corse #83 nonostante 15kg extra di Success Ballast.

Solo 3” alla fine però li hanno separati dalla Porsche #77 del Dempsey-Proton di Matt Campbell, Christian Ried e Riccardo Pera, protagonisti, insieme all’altra 911 RSR versione 2018 di Matteo Cairoli, Egidio Perfetti e Laurents Horr della prima metà di gara abbondante. Purtroppo la differenza in questo frangente è stato il passo di Horr e la Porsche “Mentos” ha terminato, grazie ad un ultimo stint del pilota comasco, al quarto posto, dietro all’Aston Martin del TF Sport, che riesce così a non perdere ulteriore terreno nei confronti della 488 GTE dai colori bretoni, in attesa della 24 Ore di Le Mans, il 19-20 settembre, e della 8 ore del Bahrain, che dovrebbe chiudere la tormentata stagione 2019-2020.

Va detto che, stante l’attuale situazione geopolitica derivata dalla pandemia, non solo la partecipazione di tanti piloti e squadre alla classica della Sarthe inizia ad essere difficoltosa a causa della quarantena obbligatoria imposta dal governo britannico nei confronti di coloro che ritornano dalla Francia, ma soprattutto in Bahrain, che al momento sarebbe chiuso agli stranieri. Si inizia infatti a pensare ad una venue in sostituzione che si dice potrebbe anche essere Monza….

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo della 6 ore di Spa-Francorchamps