WEC – Spa: Colpo di scena, la pole delle GTE-Pro torna alla Porsche di Estre e Christensen

Le discusse qualifiche di ieri della 6 Ore di Spa-Francorchamps hanno portato ad uno strascico di un certo rilievo. Quattro dei tempi originariamente cancellati dalla direzione gara sono stati infine ritenuti validi, disconoscendo di fatto l’interpretazione dei commissari addetti.

Secondo il comunicato emesso alle 10.38 di oggi, oggetto della revisione sono stati i tempi ottenuti al lap 4 da Matteo Cairoli, lap 3 da Gianmaria Bruni, lap 7 da Salih Yoluc e soprattutto il lap 5 di Kevin Estre.

Quest’ultima decisione riporta la pole position della GTE-Pro alla Porsche #92 davanti alle due Aston Martin, mentre non cambia la posizione in griglia degli altri equipaggi delle altre vetture.

Peraltro si è appreso che le due Porsche versione 2019 per questo appuntamento hanno goduto di 20 kg in meno, indipendentemente dal cosiddetto BoP automatico che in teoria avrebbe dovuto regolare le equivalenze fra le GT per tutta la stagione.

A fra poco per lo start alle 13.30. Nel frattempo si stanno addensando sul circuito nuvole minacciose.

Piero Lonardo

La griglia di partenza della Ore di Spa-Francorchamps