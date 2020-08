WEC – Si vanno a finalizzare gli ultimi equipaggi per Le Mans

Il tempo inizia a stringere per la 88ma edizione della 24 ore di Le Mans, la prima ricordiamo a porte chiuse nella storia della competizione.

L’incertezza della situazione COVID19 ha fatto sì che diversi team abbiano procrastinato sino all’ultimo la finalizzazione delle loro line-up, così che solo recentemente siano stati annunciati diversi equipaggi e livree particolari.

Prima fra tutti HubAuto Corsa i quali, forti dell’invito guadagnato nell’Asian Le Mans Series, hanno svelato la splendida livrea della loro Ferrari 488 GTE Evo iscritta in GTE-Am per Morris Chen, Tom Blomqvist e Marcos Gomes.

Tra gli equipaggi invece, sarà Mathieu Vaxivière ad affiancare Nico Jamin e Julien Canal sull’Oreca LM P2 del Panis Racing in luogo del “regular” Will Stevens, il quale dovrà onorare gli impegni con il Jackie Chan Dc Racing al fianco di Ho-Pin Tung e Gabriel Aubry.

Sono però ancora tanti i TBA nell’entry list, in tutte le categorie, a cominciare della Ginetta LM P1 del Team ufficiale LNT, che deve ancora sciogliere il nodo relativo a chi coadiuverà in pista il collaudatore Michael Robertson.

Punti interrogativi anche tra le LM P2, in casa Nielsen Racing, SO24 e Thunderhead Carlin, senza contare l’incertezza riguardo le condizioni di Katharine Legge, infortunatasi un mese fa a Le Castellet.

Ma se i sedili delle otto GTE-Pro risultano già occupati da tempo, sono ben sette gli equipaggi in GTE-Am ancora incompleti. Si tratta di JMW Motorsport, MR Racing, Kessel Racing, una delle Porsche di Project 1 e ben tre vetture di Proton Competition, di cui due sotto l’egida del Dempsey-Proton.

In totale ben 12 vetture sulle 60 che dovrebbero comporre il parco partenti di questa tormentata edizione.

A ciò dobbiamo aggiungere che nel paddock di Spa serpeggiava anche la voce del possibile annullamento dell’edizione 2020 della classica della Sarthe. Quale personale opinione pensiamo che alla fine la gara si svolgerà, seppur come noto a porte chiuse, il 19-20 settembre (più avanti sarebbe inconcepibile, anche se Fillon, presidente ACO, a suo tempo ne dichiarò la possibilità), ma le politiche di distanziamento sociale adottate lo scorso weekend con 29 macchine al via risulteranno sicuramente più difficoltose da applicare in un contesto che, oltre a dover gestire il doppio delle vetture, comprenderà, ricordiamo, anche i protagonisti della Road to Le Mans e della Porsche Carrera Cup quali gare di supporto.

Ad ogni modo, siamo sicuri che entro la fine della settimana riceveremo maggiori dettagli sulla situazione e questo sbloccherà le decisioni anche delle squadre ancora incerte.

Sempre da Spa frattanto, è trapelata anche qualche informazione riguardo la prossima stagione. Secondo alcune fonti la nona stagione del World Endurance Championship dovrebbe constare di solo sei gare, vale a dire il minimo per ottenere il riconoscimento di mondiale FIA. Al momento però non è noto quali siano queste venue, anche se Spa e Le Mans non possono essere messe in discussione, né tantomeno se si tratterà di un campionato a cavallo o meno del calendario.

Piero Lonardo