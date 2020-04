WEC – Rivisti i calendari 2020

Diffuso oggi il nuovo calendario della stagione 8 del World Endurance Championship. Anticipata ieri sera dalla cancellazione dell’evento social della 6 ore di Monza, è giunta poco fa la conferma dell’ennesima rivoluzione nella schedule della massima serie endurance a causa del COVID-19.

I round rimarranno sempre 8 allo scopo di garantire le identiche possibilità ai competitor e, come nella precedente “Super-Season”, la stagione 2019-2020 presenterà per due volte la 6 ore di Spa-Francorchamps, rischedulata al 15 agosto 2020, e la 24 ore di Le Mans, come noto riproposta al 19-20 settembre 2020.

Cancellato quindi l’inizio della stagione 9 con la 4 Ore di Silverstone, la 4 Ore di Monza e la 6 ore di Fuji, mentre la 8 ore del Bahrain, originariamente prevista quale quinto round della stagione 2020-2021, diventerà il season finale della stagione in corso (anche qui pertanto si profila un doppio appuntamento) e si disputerà il 21 novembre 2020 in luogo del 5 dicembre.

Ovviamente anche questa schedule è soggetta a variazioni in funzione sia dell’evoluzione della situazione del Coronavirus che di altre serie mondiali FIA.

Il calendario della stagione 9 sarà completamente rielaborato ed è ragionevole affermare che non inizierà prima di marzo 2021.

Piero Lonardo

Il calendario aggiornato della season 8 del World Endurance Championship

1° Settembre 2019 4 Ore di Silverstone (GBR)

6 Ottobre 2019 6 Ore del Fuji (JPN)

10 Novembre 2019 4 Ore di Shanghai (CHN)

14 Dicembre 2019 8 Ore del Bahrain (BAH)

23 Febbraio 2020 Lone Star Le Mans (USA)

15 Agosto 2020 6 Ore di Spa-Francorchamps (BEL)

19 -20 Settembre 2020 24 Ore di Le Mans (FRA)

21 Novembre 2020 8 Ore del Bahrain (BAH)