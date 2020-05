WEC – Pioggia di adesioni alla Le Mans virtuale

Va ad aumentare la griglia della prima edizione della 24 Ore di Le Mans virtuale, in programma il 13-14 giugno prossimi.

Oltre a Porsche, cha ha subito aderito con l’iscrizione di quattro vetture, si sono unite in questi giorni Ferrari Competizioni GT, United Autosports, Toyota Gazoo Racing e ByKolles. Queste ultime, non essendo disponibili prototipi LM P1 sulla piattaforma rFactor 2, utilizzeranno delle Oreca LM P2 “vestite” con livree appropriate.

L’Oreca 07 sarà peraltro l’unico prototipo disponibile, tra le GTE invece sarà lotta, anche visiva, tra Corvette (la vecchia C7.R), Porsche, Aston Martin e Ferrari 488 GTE. Quest’ultima vettura è attualmente in fase di sviluppo presso la farm di rFactor 2.

L’entry list definitiva delle 50 vetture (più 10 riserve) che parteciperanno alla manifestazione verrà rilasciata entro il 24 maggio. Nell’ambito del regolamento sportivo, reso pubblico in data odierna, ufficializzata la schedule, che prevede alcune gare di test, obbligatorie per ogni pilota, rispettivamente di 3, 3 e 6 ore da tenersi il 24 maggio, il 29 maggio ed il 7 giugno, cui faranno seguito quasi quattro giornate piene di prove libere dal 9 al 12 giugno.

Il 12 giugno, a partire dalle 18.15, le qualifiche di 15’ distinte fra GTE ed LMP2, cui potrà partecipare un solo pilota per volta per vettura, con la possibilità però di cambiare pilota durante la sessione.

Sempre nel regolamento sono state definite anche le penalità che verranno assegnate durante la gara, in termini di drive-though, stop&go, penalità di tempo nel post-gara o addirittura squalifica.

Frattanto, Risi Competizione ha confermato, a differenza di altre squadre con base negli Stati Uniti, la propria presenza alla Le Mans “vera”, quella del 19-20 settembre prossimi. A completare la line-up tutta transalpina composta da Sebastien Bourdais ed Oliver Pla, già annunciati in precedenza, sarà Jules Gounon, già presente lo scorso anno sulla Rossa di Houston nell’edizione 2019.

