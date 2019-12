WEC – Monza entra nel calendario 2020-21!

Annunciato nell’ambito del weekend di Sakhir il calendario del World Endurance Championship 2020-2021. Per il primo campionato del nuovo regolamento saranno ancora una volta otto le venue, con una serie di novità, la maggior parte delle quali già oggetto di anticipazioni, oltre che frutto del sondaggio coi team effettuato al Fuji.

Innanzi tutto si partirà da Silverstone, che oltre a ritornare della durata di 6 ore, ospiterà anche il prologo tra il 31 agosto ed il 1° settembre 2020. La gara inoltre si avvicenderà con quella dell’European Le Mans Series, passando alla giornata di sabato.

Altra novità di rilievo è l’ingresso di Monza, il 4 ottobre, che prenderà il posto di Shanghai, dopo l’ottimo riscontro di pubblico del prologo 2017.

Si proseguirà al Fuji il 2 novembre e ancora in Bahrain, ancora una 8 ore, il 5 dicembre, per poi approdare per la prima volta nel continente africano, a Kyalami, il 6 febbraio 2021.

Prima di ritornare ai due tradizionali appuntamenti primaverili di Spa (24 aprile) e Le Mans (12-13 giugno), sarà la volta di Sebring, ancora una volta per la 1.000 miglia in coabitazione con l’IMSA, venerdì 19 marzo 2021.

Piero Lonardo

Il calendario WEC 2020/2021 (in attesa dell’approvazione della FIA)

31 Ago/1° Sett 2020 Pre-Season Test, Silverstone (Gran Bretagna)

5 Settembre 2020 6 Ore di Silverstone (Gran Bretagna)

4 Ottobre 2020 6 Ore di Monza (Italia)

1° Novembre 2020 6 Ore del Fuji (Giappone)

05 Dicembre 2020 8 Ore del Bahrain (Bahrain)

06 Febbraio 2021 6 Ore di Kyalami (Sudafrica)

19 Marzo 2021 1000 Miglia di Sebring (8 ore) (USA)

24 Aprile 2021 6 Ore di Spa-Francorchamps (Belgio)

12-13 Giugno 2021 24 Ore di Le Mans (Francia)