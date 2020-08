WEC – Il Bahrain cambia data e coincide con Sebring

Cambia data la 8 Ore del Bahrain, atto finale del World Endurance Championship 2019-2020. Originariamente posizionata a sabato 21 novembre, la gara è stata spostata di una settimana, al 14 dello stesso mese, per permettere lo svolgimento di un doppio evento F1 nei due weekend successivi.

Purtroppo la nuova schedule va a coincidere con il season finale del WeatherTech SportsCar Championship di Sebring, in programma lo stesso giorno. “Siamo stati molto fortunati che il Bahrain International Circuit sia stato pronto ed accomodante nell’accogliere il WEC in questo periodo estremamente complicato per loro – ha affermato Gerard Neveu, CEO della serie mondiale – meno fortunati che la data ora si scontra con la 12 Ore di Sebring IMSA, ma le compresse schedule della seconda parte dell’anno sono figlie di una situazione senza precedenti e crediamo che ci sarà un impatto minimo su entrambe le serie”.

In realtà sappiamo già che almeno un probabile impatto esiste già ed investirà il team ufficiale Porsche in GTLM, alla sua ultima uscita prima dello stop nella serie statunitense, che a Daytona ha impegnato Matt Campbell alla guida di una delle sue 911 RSR-19 insieme ai quattro “regular” e che vedrà anche gli altri suoi factory driver top impegnati lo stesso weekend.

Ricordiamo che attualmente il Bahrain ha in atto misure molto restrittive in tema COVID19 ma permette l’affluenza di passeggeri dall’estero previo tampone effettuato in aeroporto.

La 88ma 24 ore di Le Mans si farà il 19-20 settembre, questo il messaggio diffuso in modo inequivocabile dall’ACO a tutti i media e via social, con tanto di entry list aggiornata.

Sono 59 ora le vetture che risultano iscritte alla prima edizione a porte chiuse della storia: altri due ritiri e una new entry. Quello del Thunderhead Carlin era in gran parte annunciato, e lascia il parco partenti della LM P2 senza alternative alle dominanti Oreca, comprese le rebrandizzate Alpine ed Aurus, e le sole tre Ligier di Eurointernational, Inter Europol ed Eurasia Competition.

In GTE-Am invece niente effort del Kessel Racing per Nicky Cadei e al suo posto una terza Ferrari 488 GTE Evo Iron Lynx per Rino Mastronardi, Matteo Cressoni ed Andrea Piccini.

Qualche ulteriore novità anche fra gli equipaggi, dove Matthew McMurry completerà l’equipaggio di Algarve Pro Racing costruito su John Falb e Simon Trummer, ma soprattutto Jan Magnussen completerà l’equipaggio della Ferrari del JMW Motorsport insieme a Maxwell Root ed all’ex driver Lexus nel WeatherTech USCC, Richard Heistand. Per McMurry, campione uscente tra le LM P2 nella serie americana, si tratta della sua terza Le Mans, dove debuttò giovanissimo nel 2014, mentre per il veterano danese questa sarà la 22ma partecipazione consecutiva, la prima dal 2004 non su di una Corvette, con cui ha condiviso quattro successi di classe e tre podi di categoria dopo il secondo posto assoluto con l’Audi R8 del Team Goh dell’anno precedente.

Completamente rivoluzionato invece dall’assenza di Motoashi Ishikawa l’effort, pure in GTE-Am dell’MR Racing, che si avvarrà dell’asso del SuperGT Yuki Sekiguchi insieme ai connazionali Kei Cozzolino e Takeshi Kimura; Come Ledogar, che avrebbe dovuto essere terza guida del team a Spa, affiancherà invece Ozz Negri e Francesco Piovanetti nell’altra Ferrari iscritta dai campioni ELMS in carica GTE del Luzich Racing.

Sull’unica Ginetta LM P1 del Team LNT confermata, almeno sulla carta, la presenza del vincitore assoluto 2003 Guy Smith insieme al collaudatore del team, Michael Robertson, e a Chris Dyson, con cui fece coppia nella vittoriosa annata 2011 dell’American Le Mans Series.

Finalizzata anche la line-up di Nielsen Racing con Garret Grist, Alex Kapadia ed Anthony Wells, SO24 con Charles Milesi ad affiancare James Allen e Vincent Capillaire, mentre gli ultimi due TBC, atteso che anche il Dempsey-Proton ha chiuso per le sue tre Porsche GTE-Am, riguardano la quarta Porsche iscritta direttamente da Christian Ried come Proton Competition per Horst Felbermayr Jr. e Michele Beretta e l’Oreca LM P2 del Richard Mille Racing, dove va ancora trovato il terzo nome che coadiuverà Sophie Floersch, al debutto nell’endurance europea questo weekend a Le Castellet, e Tatiana Calderon.

Sempre a Le Castellet, Timothè Buret completerà l’equipaggio del DragonSpeed insieme a Ben Hanley, reduce dalla sua seconda Indy 500, e Memo Rojas. Il driver francese è atteso anche a Le Mans insieme allo stesso Rojas e a Pipo Derani.

Piero Lonardo

L’entry list aggiornata della 88ma 24 Ore di Le Mans