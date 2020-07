WEC/ELMS – De Vries uomo del momento tra G-Drive e Toyota

Nicky de Vries sempre più pilota del momento in endurance. La giovane promessa olandese, campione F2 in carica, driver Mercedes in Formula E e del Racing Team Nederland nel WEC, nel giro di un paio di giorni ha visto aumentare ulteriormente i propri impegni sportivi con un paio di addizioni di rilievo.

In primis Toyota, che nella giornata di lunedì ha reso noto di avere ingaggiato de Vries come tester e pilota di riserva nei restanti appuntamenti del World Endurance Championship della presente stagione e di quella futura 2020-2021. De Vries, che ricordiamo ad inizio 2017 venne chiamato a testare anche la Ferrari 488 GTE, prenderà il posto di Thomas Laurent, accasato stabilmente con l’Alpine LM P2 sempre nella serie mondiale, nonché col Graff nell’European Le Mans Series.

Nella serie continentale Laurent incontrerà proprio De Vries, cha sarà chiamato a difendere i colori rimmovati dei vicecampioni del G-Drive insieme a Roman Rusinov e Mikkel Jensen. A Le Mans l’olandese, in azione con l’Oreca coi colori di casa, verrà sostituito sulla Aurus 01 LM P2 dal fido Jean-Eric Vergne, mentre per Spa, dove entrambi i piloti dovrebbero essere in azione con la Formula E, il team dovrà trovare un ulteriore sostituto.

Sempre nella serie europea, annunciato il forfait dell’Ultimate, che per questa stagione aveva programmato il salto di categoria dalla LM P3 alle P2, nonché un dimezzamento dei programmi per Inter-Europol, che aveva previsto un doppio impegno sia in LM P2 che in LM P3. Saranno quindi i soli Kuba Smiechowski, Renè Binder e Matevos Isaakyan ad alternarsi ulla Ligier LM P2 #34, mentre i fedelissimi Martin Hippe e Nigel Moore, vicecampioni LM P3, siederanno al volante della nuova Ligier JS P320 #13.

Si attende a stretto giro l’entry list ufficiale con lo schieramento completo dei test prestagionali di Le Castellet, che inizieranno martedì prossimo 14 luglio, cui farà seguito la 4 Ore che segnerà il ritorno in azione dell’endurance europea dopo l’emergenza Coronavirus. Ricordiamo che i primi tre eventi della serie si svolgeranno a porte chiuse.

Piero Lonardo