WEC – Anche Le Mans a porte chiuse

Dopo la 500 Miglia di Indianapolis, anche la 24 Ore di Le Mans cede alla prudenza in tema COVID19 e di poco fa l’annuncio che l’88ma edizione, rischedulata al 19-20 settembre, si terrà a porte chiuse.

Nel comunicato dell’Automobile Club de l’Ouest, si cita l’accordo preso di concerto con la Prefettura della Sarthe che, stante l’attuale incertezza della situazione, annulla la precedente decisione di accogliere un pubblico limitato nei cosiddetti “Fan villages”.

Proteggere la salute dei competitors, dei partners e degli spettatori è sempre stata la preoccupazione principale in seno all’ACO e alla FIA – prosegue il comunicato – I fans potranno seguire la gara con sicurezza da casa propria e, grazie alla nuova piattaforma digitale, potranno godere di un punto di vista esclusivo di quanto accade dietro le quinte di questa 24 Ore.

Nelle parole diffuse a mezzo social da Pierre Fillon, presidente dell’ACO, lo sconforto per questa difficile decisione. “Nelle ultime settimane, abbiamo cercato in vari modi di poter tenere il nostro evento di settembre con un seppur limitato numero di spettatori”.

“Comunque, date le difficoltà nell’organizzare un evento di tale portata della durata di parecchi giorni nella attuale situazione, abbiamo optato insieme alle autorità locali di disputare la gara a porte chiuse. Ci sono ancora troppi punti interrogativi riguardanti salute e sicurezza – ha proseguito Fillon – e non vogliamo compromessi in tema di sicurezza. Sappiamo che i nostri fans saranno dispiaciuti quanto noi da questa decisione che però non è stata difficile da prendere perché non vogliamo prenderci alcun rischio”

“Il pubblico non potrà venire a Le Mans quest’anno, ma la nostra gara verrà da loro grazie ai nostri media e sappiamo di poter contare sulla comprensione di tutti.”

Va detto che un numero limitato di giornalisti e fotografi verrà accreditato a questa edizione, che sicuramente sarà ricordata negli annali, e che potrebbe vedere ulteriori sconvolgimenti in tema di partecipazioni.

Dopo il forfait del GEAR, ci sarà comunque una quarta Ferrari in GTE-Pro insieme a quelle di AF Corse e Risi Competizione, e sarà quella del WeatherTech Racing di Cooper MacNeil, Toni Vilander e Jeff Segal. La decisione di muoversi dalla GTE-Am a seguito della difficoltà nel reperire un driver bronze, per cui alla fine è stato preferibile ingaggiare nu pilota noto ed affidabile come Segal, già vincitore in GTE-Am nella classica della Sarthe proprio con Scuderia Corsa nel 2016.

In GTE-AM invece nuovo acquisto di pregio per HubAuto Racing nella persona di Tom Blomqvist, che piloterà un’altra Ferrari 488 GTE Evo insieme a Marcos Gomes ad al team owner Morris Chen, vincitore nella categoria GT3 in Asian Le Mans Series. Per Blomqvist, ex-factory driver BMW nella serie IMSA, si tratterà del debutto a Le Mans, anche se prima con Extreme Speed e poi con BMW ha già disputato quattro gare nel WEC a partire dal 2016.

Ricordiamo che le attività in pista a Le Mans inizieranno giovedì 17 settembre con le prime libere-

Piero Lonardo