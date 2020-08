USCC – VIR, Gara: Corvette ancora baciata dalla fortuna

Alzi la mano chi pensava ad una nuova vittoria delle Corvette al Virginia International Raceway, specie dopo l’avvio di gara, che le vedeva soccombere alle Porsche dominatrici di libere e qualifiche e alle BMW, che con Connor de Philippi insidiava perfino alla leadership di Fred Makowiecki.

Una prima caution chiamata al lap 1 per detriti non contribuiva a raffreddare gli animi, ma il segno che lo status quo poteva cambiare in pista avveniva già dopo mezz’ora di gara, a causa di una foratura che lasciava Mako in ultima posizione. Poco dopo poi la BMW di John Edwards si arrestava in curva 3, estromettendola di fatto dai giochi dopo una interminabile sosta per le riparazioni.

Largo quindi al campione in carica, che conteneva l’assalto delle due Corvette affidate a Jordan Taylor ed Oliver Gavin, mentre la neutralizzazione permetteva a Makowiecki di rientrare alle spalle del compagno di squadra.

Nel frattempo la BMW M6 GT3 di Robbie Foley aveva già avuto la meglio sul polesitter Corey Fergus e la sua McLaren 720S GT3, anche se il mai domo Frankie Montecalvo e la sua Lexus riuscivano ad installarsi brevemente al comando grazie al gioco dei pit. Foley riprenderà la leadership alla metà gara.

Davanti, la Porsche di Vanthoor era costretta ad una sosta fuori programma per problemi al diffusore posteriore e finiva anch’essa fuori dai giochi. Era quindi lotta a tre fra Makowiecki, che conduceva con un vantaggio di circa 9”, Jordan Taylor, con un distacco simile sulla BMW superstite di De Philippi.

La svolta definitiva a 18 minuti dalla bandiera a scacchi, a causa della seconda foratura per Nick Tandy, subentrato a Makowiecki, che lasciava Antonio Garcia, al sedile della C8.R #3 per lo stint finale, una quantomai inaspettata leadership, che nonostante un problema al diffusore posteriore portava sino al traguardo per la quarta vittoria di fila su cinque gare per le Corvette. Tandy si porterà a ridosso della BMW #24 senza però riuscire a passarla, conquistando quindi solo il gradino basso del podio.

La lotta fra le GTD invece vedeva Mario Farnbacher e la sua Acura, rinvenuta sulla rientrante Lamborghini del Paul Miller Racing di Bryan Sellers, ad insidiare il grande vecchio dell’endurance americana, Bill Auberlen. Il duello purtroppo per il tedesco terminava con la Acura lunga in curva 2 e Auberlen lanciato verso la 61ma vittoria nelle serie IMSA, che lo fa diventare il primo in classifica all-time davanti all’altro grande veterano, ormai dedito alla gestione dei vigneti nella sua California, Scott Pruett.

Dietro Auberlen la lotta fra Farnbacher, Sellers e Lawson Aschenbach con la Mercedes del Riley Motorpsorts, alla fine premiava la Lamborghini davanti alla Acura, che proprio all’ultimo giro si riappropriava della terza piazza. A gara finita, la Lamborghini del Paul Miller Racing veniva però squalificata per una irregolarità al serbatoio, riportando la Acura #86 alle spalle della BMW vincitrice. Pessima giornata per l’unica Ferrari in gara, quella di Toni Vilander e Cooper MacNeil, ritirata a circa un’ora dalla fine.

In classifica generale, Garcia e Jordan Taylor puntellano la leadership ora con 165 punti contro i 145 di Vanthoor e Bamber, quinti al VIR, e i 145 dei compagni di squadra Gavin e Milner. In GTD, Farnbacher e Mathew McMurry agguantano Jack Hawksworth, quarto con la sua Lexus, a quota 115. Il teammate del britannico, Aaron Telitz, insegue a -3 mentre Auberlen e Foley incalzano ora l’equipaggio della seconda Lexus, rispettivamente a 8 e 7 punti dal leader.

L’appuntamento con il WeatherTech SportsCar Championship è per il 6 settembre per la 6 Ore di Road Atlanta, gara in sostituzione del Glen, presenti tutte le classi.

Piero Lonardo

