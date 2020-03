USCC – Nuove modifiche al calendario 2020

L’IMSA ha reso note oggi alcune modifiche al calendario del WeatherTech SportsCar Championship 2020.

La gara di Mid-Ohio, che avrebbe dovuto tenersi dal 1° al 3 maggio prossimi, è stata infine posticipata al 25-27 settembre, mentre la gara di Laguna Seca, originariamente prevista per l’11-13 settembre, è stata spostata al weekend precedente del 4-6 settembre; questo per permettere la partecipazione dei concorrenti d’oltreoceano iscritti alla 24 Ore di Le Mans, recentemente spostata al 19-20 settembre.

Infine la 23ma edizione della Petit Le Mans è stata posticipata di una settimana, dal 7-10 al 14-17 ottobre, allo scopo di garantire una fase finale di campionato più bilanciata, che ricordiamo si dovrebbe concludere con la 12 Ore di Sebring il 14 novembre prossimo.

Il tutto ovviamente Coronavirus permettendo. Alla data odierna la stagione dovrebbe riprendere con la gara di Detroit il 30 maggio; stante la situazione attuale però le prospettive non sono propriamente rosee per l’evento del Michigan, in coabitazione con l’IndyCar, che potrebbe facilmente essere cancellato definitivamente per il 2020 come accaduto di recente per la gara di Long Beach.

Piero Lonardo