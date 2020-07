USCC – Daytona 240, Libere 1: Montoya subito al top

Juan Pablo Montoya, campione in carica del WeatherTech SportsCar Championship, e la sua Acura Penske subito al top nelle prove libere della Daytona 240. La gara segna il ritorno alle attività della massima serie endurance a stelle e strisce dopo ben 6 mesi di stop a causa del Coronavirus, che ha peraltro impedito a Felipe Nasr, protagonista con la Cadillac DPi dell’Action Express, di prendere parte al weekend.

Il campione 2018 è stato infatti trovato positivo ed è stato costretto a rientrare a Miami ed è stato sostituito dall’ex- campione Indy Lights, Gabby Chaves, al fianco di Pipo Derani. Proprio del vincitore dell’ultima Petit Le Mans il secondo migloir tempo di giornata, a 16 millesimi da Montoya, autore di 1.35.960.

Luci ed ombre in casa Mazda, con Harry Tincknell P3 ma la #77 ferma ai box per tutta la durata della sessione, unica vettura fra le 26 iscritte a non prendere la pista. Quarto tempo per Ricky Taylor sulla seconda Acura.

Laurens Vanthoor ha tenuto a bada Tommy Milner ed li ristretto parco delle GTLM col tempo di 1.44.003 sulla Porsche #912 campione in carica. Le due 911 RSR-19 e le nuove Corvette C8.R sono racchiuse nello spazio di due soli decimi, mentre le BMW M8 GTE, ricordiamo trionfatrici a gennaio nella Rolex 24, hanno sofferto la pesante zavorra assegnata dal BoP e seguono a quasi 1”.

In GTD infine, miglior tempo per Toni Vilander e la Ferrari 488 GT3 di Scuderia Corsa con 1.47.481, due decimi meglio della Lexus RC F GT3 di Matthew McMurry. A seguire le due Acusa NSX GT3 del Michael Shank Racing. Il team è impegnato per la prima volta su due fronti in contemporanea e fin qui con successo, stante la prima fila conquistata da Jack Harvey nell’Indy GP.

Il programma del sabato prosegue con una seconda ed ultima sessione di libere, le qualifiche e la gara, rispettivamente alle 10.15 AM, alle 1.55 PM, e alle 5.30 PM locali.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere 1