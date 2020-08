USCC – 20 vetture in Virginia per l’appuntamento tutto GT

Il WeatherTech SportsCar Championship ritorna questo weekend con il tradizionale appuntamento riservato alle GT del Virginia International Rraceway.

Saranno 20 le vetture presenti in pista. In GTLM è caccia aperta alle due Corvette, trionfatrici sin qui in tre delle quattro gare disputate, tra cui le due recenti doppiette di Sebring e Road America. Ma, stante la ridotta partecipazione nella categoria, limitata alle sole Corvette, Porsche e BMW, la classifica è comunque cortissima, con i campioni uscenti Laurens Vanthoor ed Earl Bamber secondi a quota 120 punti contro i 130 dei leader Antonio Garcia e Jordan Taylor ed i 117 di Tommy Milner ed Oliver Gavin. Fanalini di coda ma ancora assolutamente in contention l’equipaggio della M8 GTE #25 di Connor de Philippi e Bruno Spengler.

Per arginare le C8.R cui, va detto, dopo l’ìnizio stentato di Daytona sta andando bene praticamente tutto, ad Alton, sede del VIR, saranno appesantite di 20 kg, così come le Porsche, mentre le BMW al contrario saranno alleggerite di 5 kg. A parte ciò, l’unica modifica al Balance of Performance per la categoria risiede nell’incremento della capacità dei serbatoi delle 911 RSR-19 di 5 litri.

Pochissime modifiche anche al BoP delle GTD, dove le Lexus, dominatrici della categoria dopo tre vittorie consecutive, sconteranno 15 kg extra, mentre all’Audi R8 dell’Hardpoint Racing verranno concessi al contrario ben 20 kg.

L’entry list della categoria consta di ben 14 unità, grazie al ritorno della Lamborghini del Paul Miller Racing assente sin dalla Rolex 24, dei campioni 2018 Bryan Sellers e Madison Snow. Presente anche l’Aston Martin dello Heart of Racing di Ian James e Roman de Angelis dopo i problemi che ne hanno impedito la presenza nello schieramento di Road America. Nessun cambiamento tra gli altri equipaggi iscritti.

Va segnalato che è al vaglio degli organizzatori della serie un potenziale merge delle due categorie a partire dalla prossima stagione, eventualmente sdoppiata in Pro e Pro-Am, similmente al WEC ma sulla piattaforma GT3 e non GTE.

Infine, la 6 Ore di Road Atlanta, che ha preso il posto del Glen e che fra tre settimane fungerà da sesto evento di questa tribolata stagione 2020, si terrà sabato 5 settembre anziché domenica 6.

L’appuntamento col VIR è per venerdì 21 agosto con le prime libere, alle 08.00 AM, seguita nella stessa giornata dalle libere 2 e dalle qualifiche, rispettivamente alle 12.00 e alle 5.35 PM. La gara, della durata standard di due ore e quaranta minuti, sabato 22 agosto alle ore 02.00 PM, sempre ora locale.

Piero Lonardo

L’entry list del VIR