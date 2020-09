Le Mans Cup – Le Castellet 120, Gara: Cool Racing, doppietta in pista prima delle penalità

Doppietta all’arrivo sotto una pioggia battente per il Cool Racing nella Le Castellet 120, terza prova della Michelin Le Mans Cup 2020, con Matt Bell e Maurice Smith davanti ai compagni di squadra Nicolas Maulini ed Edouard Cauhaupe.

Purtroppo per la squadra svizzera però la direzione gara ha influito pesantemente su quest’ordine di arrivo, penalizzando la Ligier #39, trionfatrice a Spa di 1’10” per non aver rispettato il tempo minimo di guida di Cauhaupe, assegnando anche altri 11” di penalità alla #69, che però può continuare a fregiarsi della vittoria in gara. Ma vediamo cos’è successo nel frattempo.

Al via, sotto un cielo coperto, era la Ligier in pole del Graff con Rory Penttinen a prendere la testa della gara davanti a Maulini, che però dopo circa 20’ era chiamato dalla direzione gara in corsia box per jump start.

Frattanto fra le GT3, la vettura in pole di Rino Mastronardi era costretta a partire dal fondo per un’irregolarità tecnica (altezza massima del diffusore posteriore non conforme) ed era quindi l’altra Ferrari di Michael Broniszewski del Kessel Racing a precedere l’unica Porsche iscritta del PZOberer Zürichsee by TFT di Niki Leutwiler. Il gentleman svizzero però già al primo passaggio a Signes andava largo ed era costretta a rincorrere il gruppo.

L’inseguimento si concretizzava, grazie anche alla pioggia che iniziava a scendere copiosa sul circuito della Provenza, intorno alla mezz’ora di gara.

La svolta per la leadership assoluta dopo circa 50’, innescata da una Full Course Yellow per detriti, che avvantaggiava le due vetture del Cool Racing, con Cauhaupe che usciva davanti a Matt Bell, mentre Penttinen era costretto a cedere il volante a Mathias Kaiser solo il giro successivo.

Le due vetture del Cool Racing si scambiavano la posizione a circa 20’ dalla bandiera a scacchi, mentre Kaiser rimontava fino alla terza piazza. Le decisioni post-gara upgraderanno il risultato in pista del Graff al secondo posto davanti alla Ligier #24 dello United Autosports di Andy Meyrick ed Daniel Schneider e alla Duqueine del DKR di Jean Glorieux e Laurents Horr, che si erano aggiudicati il season opener sempre al Paul Ricard.

Tra le GT3, il factory driver Porsche Julien Andlauer darà quasi un giro di vantaggio a David Perel, subentrato alla guida della Ferrari Kessel, e a Nicklas Nielsen con la 488 #8 dell’Iron Lynx.

In classifica generale, il DKR campione in carica conduce con 56 punti davanti all’accoppiata del Graff con 44 ed al solo Maurice Smith (nel season opener il gentleman statunitense aveva fatto squadra con Ben Barnicoat) con 41.

Rino Mastronardi dal canto suo conduce in solitario tra le GT3 con 67 punti, 15 in più del teammate Giacomo Piccini, qui sostituito da Nicklas Nielsen. Più dietro a quota 45 Murad Sultanov, quarto al traguardo insieme ad Andrea Belicchi, sub di lusso per Paolo Ruberti. I vincitori odierni del PZOberer Zürichsee by TFT, reduci da una defaillance tecnica nel season opener ed assenti a Spa, guadagnano i primi 25 punti della stagione.

L’appuntamento con la Michelin Le Mans Cup fra tre settimane per i due round della Road To Le Mans, nell’ambito della 88ma edizione della 24 Ore.

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo