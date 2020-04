ELMS – Verso l’apertura a porte chiuse

Il decreto, diffuso ieri sera dal Primo Ministro francese, Edouard Philippe, in tema di Coronavirus, che vieta tra le altre cose, gli eventi con più di 5.000 partecipanti fino a settembre, avrà ripercussioni sulla prima tappa del rinnovato calendario dell’European Le Mans Series, prevista a Le Castellet il prossimo 19 luglio.

Per bocca del CEO ELMS, Gerard Neveu, anche se la situazione è in continuo divenire, si sta lavorando affinchè il season opener della stagione europea, così come la successiva tappa di Spa-Francorchamps del 9 agosto, si possano disputare a porte chiuse. Il paddock ELMS è composto da circa 1.200 persone, per cui si ricadrebbe all’interno del limite citato.

“Dovranno però essere riviste le comuni abitudini – ha commentato Neveu ad un noto media francese – Non sarà più possibile riunirsi per prendere un caffè, nemmeno per me che amavo parlare con i protagonisti nel paddock. Bisogna salvare i competitor perché abbiamo un calendario definito da portare avanti.”

Sul pezzo anche Pierre Fillon, presidente dell’ACO, che dovrà gestire, prima della 24 ore di Le Mans, spostata ricordiamo al 19-20 settembre, anche la 24 ore motociclistica il 29-30 agosto.

“La priorità rimane certamente la sicurezza di tutti. Le condizioni possono evolversi ma l’ACO non scarta nessuna possibilità, e si adatterà nel rispetto delle direttive governative” ha affermato ieri Fillon ad un altro noto media d’oltralpe. “Dobbiamo fronteggiare tutte le situazioni. Ne va della nostra responsabilità di organizzatori: assicurare eventi di qualità in tutta sicurezza per i nostri concorrenti, partner e spettatori” ha poi concluso, parafrasando quanto già diffuso sul sito ufficiale dell’ACO nei giorni scorsi e che vi abbiamo già proposto.

Piero Lonardo