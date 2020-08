ELMS – Spa, Libere 2 e Qualifiche: E’ uno-due al via per United Autosports

Dopo la giornata odierna ci sarebbe da domandarsi chi fermerà United Autosports in quel di Spa-Francorchamps, sede della 4 Ore, secondo atto dell’European Le Mans Series.

Dopo aver dominato la seconda sessione di libere del mattino con Job van Uitert davanti a Filipe Albuquerque, le due Oreca si sono ripetute nelle qualifiche, con Filipe Albuquerque a precedere il teammate di mezzo secondo col tempo di 2.03.298.

Unici ad opporsi – almeno nominalmente – allo strapotere del team angloamericano, il G-Drive con Mikkel Jensen, che solo un secondo run di Van Uitert ha eliminato dalla prima fila, e Kostantin Tereshenko con la vettura del Duqueine Team.

P5 a oltre un secondo dal vincitore 2019, la prima delle wildcard WEC, Anthony Davidson con la vettura di Jota Sport, mentre i campioni in carica di IDEC Sport partiranno dall’ottava piazzola.

A United Autosports non è invece riuscita la doppietta tra le LM P3, anche se Wayne Boyd ha letteralmente ridicolizzato il resto del lotto col tempo di 2.12.634, quasi 9 decimi meglio di Laurents Horr che lo segue nella list dei tempi con la Duqueine del DKR Engineering.

A separare le due Ligier del team di Zak Brown e Richard Dean, la vettura del Realteam di David Droux. I campioni 2019 della categoria dell’Eurointernational, dopo aver dominato la sessione del mattino con Niko Kari, dovranno rincorrere col settimo tempo, avendo perso due giri cronometrati per track limits.

Richard Lietz infine fa valere la propria classe indiscussa facendo sua la pole position fra le GTE con la Porsche Proton ed il tempo di 2.17.399. Purtroppo il duello a distanza con l’Aston Martin ufficiale di Augusto Farfus, giunta qui per prepararsi alle ultime due gare della serie mondiale, è stato vanificato dalla direzione gara, che ha annullato per track limits la migliore prestazione del pilota brasiliano che lo poneva provvisoriamente in cima alla lista dei tempi.

Il podio virtuale si complete quindi con le due Ferrari del Kessel Racing e di Iron Lynx di Davide perel ed Andrea Piccini, che si piazzano davanti all’altra Porsche Proton di Alessio Picariello, ricordiamo zavorraat di 30 kg grazie alla vittoria a Le Castellet e alla Vantage #98.

Alle qualifiche non ha partecipato la Ferrari del Red River Sport, che ha dato forfait dal doppio weekend in terra belga a causa delle recenti norme che impongono la quarantena obbligatoria per coloro che raggiungono la Gran Bretagna dal Belgio, e che potrebbero ulteriormente sfoltire il parco partenti della 6 Ore che sabato prossimo riporterà in pista il World Endurance Champioshnip dopo 6 mesi di stop.

L’appuntamento per la partenza della 4 Ore ELMS alle 11 di domenica.

Piero Lonardo

I risultati delle Libere 2

I risultati delle Qualifiche