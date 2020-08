ELMS – Le Castellet 240, Libere 2: Albuquerque al top sotto i riflettori

Filipe Albuquerque torna a precedere tutti nella lista dei tempi nella seconda sessione di prove libere della Le Castellet 240, terzo atto dell’European Le Mans Series 2020.

Il vincitore di Spa, attuale capoclassifica della serie europea, ha ottenuto sotto le luci artificiali il tempo di 1.41.464, precedendo nell’ordine Will Stevens con l’Oreca del Panis Racing, Ben Hanley con la vettura del DragonSpeed e Jonathan Hirschi con l’entry del Duqueine.

Questi gli unici quattro piloti sotto l’1.42”, ancora lontani quindi dai crono dello scorso luglio, anche a causa di qualche goccia di pioggia, che ha reso un po’ più movimentato il turno, che però si è svolto senza alcuna interruzione.

Tra le LM P3, è stato David Droux a svettare col tempo di 1.51.163 grazie alla Ligier del Realteam Racing, solo 17 millesimi meglio del solito Niko Kari con l’altra JS P320 dell’Eurointernational. Il team iscritto sotto l’egida degli USA ha dovuto scontare 15’ di Stop&Go per irregolarità tecniche rilevate al termine delle prime libere.

La stessa penalità è stata assegnata alla Ligier del BHK, che però, reduce da un incidente che ha chiuso con largo anticipo la sessione riservata ai bronze driver, non ha partecipato alla sessione in funzione delle riparazioni da porre in essere.

In quella sessione, i migliori tempi sono stati segnati nelle tre categorie da Alexandre Coigny con l’Oreca LM P2 del Cool Racing, Arnold Robin per il Graff in LM P3 e, udite udite, Michael Fassbender sulla Porsche Proton GTE.

Diverso il responso della pista invece in serata in GTE, con un tris Ferrari capeggiato da Matt Griffin, autore di 1.53.836 a precedere di soli 61 millesimi il sub di lusso Di casa AF Corse Daniel Serra e Nicklas Nielsen di Iron Lynx a chiudere il podio virtuale della categoria.

Domani in programma le qualifiche, a partire dalle 11.40, e la gara, che come noto si chiuderà in notturna, con start alle 18.30. Dopo il caldo torrido di questi giorni si preannuncia pioggia, a vari livelli di persistenza, per tutta la giornata, con picchi a partire dalle ore 20.

Piero Lonardo

