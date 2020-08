ELMS – In 35 alla Le Castellet 240

L’European Le Mans Series non accenna a rallentare il proprio passo e si presenta per la seconda volta quest’anno (tre se contiamo i test collettivi) al Circuit Paul Ricard per la Le Castellet 240.

Per la gara che ha sostituito all’ultimo momento la venue di Barcelona, prevista gran parte della schedule, ridotta a tre giorni complessivi compresi test facoltativi, sotto le luci artificiali. La gara infatti partirà alle 18.30 di sabato 29 agosto per concludersi alle 22.30; per abituare i piloti della serie europea ai riflettori, anche la seconda sessione di prove libere si terrà il giorno prima dalle 21.00 alle 22.30.

A fronte di una location resa ancor più suggestiva – e godibile – purtroppo anche in questo terzo round dell’ELMS si dovrà fare a meno del pubblico a causa dell’emergenza COVID, ed è un peccato perché ancora una volta la serie europea si presenta al meglio, con un plateau di ben 35 vetture.

A sfidare lo strapotere di United Autosports, vincitori sia in LM P2 che in LM P3 dei primi due appuntamenti, il meglio dell’endurance europea, con ben 15 LM P2. Unici punti ancora aperti tra gli equipaggi, i sostituti di Katharine Legge in seno al team Richard Mille, e chi occuperà il terzo sedile sull’Oreca del DragonSpeed al fianco di Ben Hanley e Memo Rojas al posto di Ryan Cullen.

Parziale incognita anche per Algarve Pro Racing, che dovrebbe poter schierare nuovamente Gabriel Aubry dopo i problemi legati alla positività, ancorchè asintomatica, al COVID riscontrati a Spa. I vicecampioni del G-Drive ritroveranno invece l’equipaggio a tre con Jean-Eric Vergne ad affiancare Roman Rusinov e quel Mikkel Jensen, croce e delizia del team russo a Spa.

Si sono perse infine le tracce della Dallara del Thunderhead Carlin, il cui forfait anche a Le Mans è pressoché certo.

Sempre 12 le LM P3, con il solo Niko Kari fin qui listato per i campioni in carica della categoria dell’Eurointernational.

Sarà invece nientemeno che Daniel Serra a prendere il posto di Alexander West sulla Ferrari 488 GTE Evo #51 di AF Corse insieme a Christoph Ulrich e Steffen Görig. Al momento questa è l’unica novità fra le 8 vetture “full season” della categoria.

I capoclassifica del Kessel Racing, Michael Broniszewski, David Perel e Marcos Gomes, dovranno scontare, in funzione dei risultati fin qui ottenuti, una zavorra extra di ben 40 kg, che si riducono a 25 per i runner-up del Proton Competition con la Porsche #77 trionfatrice nel primo appuntamento in Provenza. 15 kg extra per la 911 RSR #93 condotta, fra gli altri, da Michael Fassbender, mentre le due Ferrari di Spirit of Race e quella delle “Iron Dames” #83 correranno entrambe con 5 kg in più.

L’appuntamento in pista per le prime libere del terzo round dell’ELMS è per venerdì 28 agosto alle ore 14.15.

Piero Lonardo

L’entry list della Le Castellet 240