ELMS – Il Graff perde il podio di Le Castellet

Una penalità post gara cambia il risultato della 4 Ore di Le Castellet, atto iniziale dell’European Le Mans Series 2020. L’Oreca LM P2 del Graff, classificatasi seconda in pista, è stata retrocessa dopo che è stato verificato che il tempo di guida di Alexandre Cougnaud non ha rispettato il minimo previsto per la categoria, fissato in un’ora e dieci minuti almeno.

La differenza fra il tempo minimo e quanto trascorso al volante dal pilota francese è stata calcolata dalla direzione gara in tre giri, che aggiunti al risultato in pista, hanno portato Cougnaud, Thomas Laurent e James Allen al nono posto.

A seguito della penalità, il G-Drive sale al secondo posto e la seconda Oreca di United Autosports di Filipe Albuquerque e Phil Hanson agguanta il gradino basso del podio.

Piero Lonardo

L’ordine di arrivo definitivo della 4 Ore di Le Castellet