Newcastle vs Wolverhampton pronostici, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per l’8 aprile

Wolverhampton cercherà di rimanere in corsa per un posto nelle competizioni europee quando visiterà il Newcastle venerdì per un incontro di Premier League inglese. I lupi (15-4-12) sono all’ottavo posto nella classifica della Premier League, a due punti dal sesto e cinque dietro il Tottenham al quarto posto con sette partite rimaste. I primi quattro ottengono posti in Champions League, i due successivi ottengono posti in Europa League e il settimo posto guadagna un’offerta in Conference League. Il Newcastle (7-10-13) è al 15° posto e ha perso tre partite consecutive, ma è stata dura da battere al St. James’ Park. Ha giocato quattro partite consecutive in trasferta e domenica scorsa ha perso 5-1 contro gli Spurs, quindi sarà felice di essere a casa. Il Wolverhampton ha vinto tre delle ultime quattro, inclusa una vittoria per 2-1 contro Aston Villa sabato scorso.

Spread Newcastle vs Wolves: Newcastle -0,5 (+130)

Over-under Newcastle vs. Wolves: 2,5 gol

Linea denaro Newcastle vs. Wolves: Newcastle +130, Wolves +250, Draw +200

NOVITÀ: FW Allan Saint Maximin è ottavo in porta in area di rigore (42)

è ottavo in porta in area di rigore (42) WLV: MF Joao Moutinho è quarto in campionato per contrasti vinti (48)

Perché dovresti sostenere il Newcastle

I Magpies sono i favoriti perché sono stati difficili da battere in casa in questa stagione. Hanno segnato 20 dei 33 gol e preso almeno un punto in 10 delle 14 partite (4-6-4) al St. James’ Park. Cercheranno un forte sostegno dal pubblico dopo la sconfitta per 5-1 contro il Tottenham lo scorso fine settimana. Una delle altre sconfitte del Newcastle nella diapositiva di tre partite è stata quella della potenza della lega Chelsea, quindi non pende troppo dalla testa. Era rimasto imbattuto in nove partite consecutive di campionato (6-3-0) prima che una sconfitta per 1-0 contro i Blues facesse scattare la diapositiva.

La squadra ha fatto una sontuosa spesa nella finestra di mercato di gennaio, aggiungendo un veterano marcatore Chris Wood e 24 anni Bruno Guimaraes, tra gli altri. Wood ha segnato tre gol con Burnley e ne ha uno da quando è arrivato, e ne ha 137 nella sua carriera da club. Lui e Allan Saint-Maximin (cinque gol) possono fare qualche danno e il Newcastle ha 25 tiri in più dei Wolves in questa stagione. Ha anche concesso sei tiri in meno in porta e ha avuto un vantaggio di 3-2 in quel reparto nell’ultimo incontro. Portiere Martin Dubravka ha quattro reti inviolate in questa stagione.

Perché dovresti sostenere i lupi

La firma del Wolverhampton in questa stagione è stata la sua difesa, poiché ha consentito il quarto minor numero di gol in Premier League. I suoi 27 subiti sono la metà di quelli consentiti dal Newcastle, con i 54 dei Magpies il quarto più in classifica nell’EPL. La difesa è ancorata dal difensore centrale Conor Coady, e il centrocampista Joao Moutinho gioca un ruolo fondamentale davanti ai difensori. Se i Magpies riescono a sfondare la linea di difesa, devono affrontare il portiere Jose Sa, che è terzo nella EPL per parate (102) e ha la migliore percentuale di parate in campionato (82,8).

Entrambe le squadre hanno segnato 33 gol, ma i Wanderers hanno segnato almeno due gol in cinque delle ultime otto partite di campionato. Hwang Hee-Chan ha segnato cinque gol in questa stagione, e due di questi sono arrivati ​​​​nella vittoria per 2-1 nell’ultimo incontro con il Newcastle in ottobre. I precedenti quattro incontri sono finiti 1-1. Hwang e Raul Jimenez (sei gol, tre assist) potrebbero causare grossi problemi alla linea di fondo dei Magpies, e Ruben Neves (quattro gol) ha un tiro potente dalla lunga distanza. I portieri del Newcastle si sono uniti per la seconda percentuale di parate più bassa del campionato (61,7).

