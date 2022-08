Newcastle United vs Manchester City: come guardare online, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Manchester City @ Newcastle United

@ Record attuali: Manchester City 2-0; Newcastle United 1-0-1

Cosa sapere

Il Newcastle United non vince una gara contro il Manchester City dal 29 gennaio 2019, ma domenica cercherĂ di porre fine alla siccitĂ . Si incontreranno per la prima tappa della stagione alle 11:30 ET al St. James’ Park.

Lo scorso sabato, le Gazze e Brighton & Hove Albion ha finito con un punto a testa dopo uno 0-0.

Nel frattempo, il Man City ha mantenuto la porta inviolata Bournemouth lo scorso sabato e ha preso la partita 4-0. Con Man City avanti 3 a zero a metĂ , la partita era giĂ quasi finita.

Il Newcastle è stato polverizzato dal Man City 5-0 quando le due squadre si erano incontrate in precedenza a maggio. Forse il Newcastle avrà più fortuna in casa invece che in trasferta? Guarda il match e torna su CBS Sports per tutti i dettagli.

Come guardare

Chi: Newcastle United contro Manchester City

Newcastle United contro Manchester City Quando: Domenica alle 11:30 ET

Domenica alle 11:30 ET Dove: Parco di San Giacomo

Parco di San Giacomo Guadare: Rete USA

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Newcastle +800; Disegna +390; CittĂ dell’uomo -280

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto otto delle ultime dieci partite contro il Newcastle United.