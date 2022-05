Newcastle United vs. Arsenal: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

La pressione è alta poiché all’Arsenal mancano due partite per assicurarsi un posto in Champions League. I Gunner controllano il loro destino. Se vincono entrambe le partite finiranno al quarto posto, ma perdere punti contro il Newcastle potrebbe causare problemi. Il Tottenham ha giocato un’altra partita ma è avanti di due punti, quindi una sconfitta o un pareggio dell’Arsenal al St. James’ Park darebbero il vantaggio agli Spurs. Mikel Arteta vorrà assicurarsi che la sua squadra sia concentrata nonostante gli infortuni che stanno affrontando.

Newcastle sarà una dura prova poiché la squadra di Eddie Howe è stata dura da abbattere in casa soprattutto ora che Kieran Trippier e Callum Wilson sono tornati all’ovile.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : lunedì 16 maggio | Tempo : 15:00 ET

: lunedì 16 maggio | : 15:00 ET Posizione : St. James’ Park — Newcastle upon Tyne, Regno Unito

: St. James’ Park — Newcastle upon Tyne, Regno Unito TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Newcastle +340; Disegna +270; Arsenal -125 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Newcastle: Eddie Howe potrebbe avere la maggior parte della squadra a sua disposizione. I centrocampisti Jonjo Shelvy e Joe Willock non saranno più presenti in questa stagione, ma Ryan Fraser è tornato ad allenarsi. Dato che Miguel Almiron si è comportato bene, Fraser potrebbe dover accontentarsi di un posto in panchina ma sarà bello averlo di nuovo a disposizione. Wilson e Trippier saranno pronti per ruoli ampliati dopo essere usciti dalla panchina durante la sconfitta del Newcastle contro il Manchester City e probabilmente inizieranno quando i Magpies vorranno chiudere la stagione con una nota forte.

Arsenale: Ben White dovrebbe essere recuperato a sufficienza per essere protagonista dopo essere arrivato in panchina durante il North London Derby. Questa sarà una grande spinta per Arteta poiché Rob Holding è sospeso mentre Gabriel è in dubbio anche se potrebbe recuperare in tempo per fare la partita. La mancanza di profondità potrebbe vedere Takehiro Tomiyasu sostituire il difensore centrale dopo essere apparso in entrambe le posizioni di terzino esterno dal suo stesso ritorno dall’infortunio. Anche Nuno Tavares sarà necessario in un momento critico dopo aver perso il suo ruolo da titolare come terzino sinistro a causa delle scarse prestazioni se Gabriel non riesce a riprendersi.

Predizione

Nell’ultima partita casalinga della stagione, il St. James’ Park rimbalzerà per l’entusiasmo per la direzione in cui si sta dirigendo la sua squadra. Callum Wilson entrerà a referto per alimentare un pareggio importante. Scegliere: Newcastle 2, Arsenal 2