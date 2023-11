New Balance bianche da Decathlon a soli €69,99

Le scarpe sportive sono diventate un “must” del nostro guardaroba quotidiano. Non importa se è estate, autunno o inverno: le scarpe da ginnastica non mancano mai tra le calzature essenziali che indossiamo tutti i giorni. Nel caso in cui si debbano cercare nuove scarpe da ginnastica da indossare quest’autunno, non c’è niente di meglio che scegliere le scarpe da ginnastica New Balance bianche di Decathlon, che grazie al loro design e allo sconto di 30 euro hanno già riscosso un grande successo.

Le New Balance bianche di Decathlon

Tra i tanti marchi di successo presenti da Decathlon dobbiamo menzionare New Balance che, nel corso degli anni, è diventata una delle firme più popolari in materia di scarpe sportive di qualità, con il loro design spettacolare che si abbina a tutto.

È proprio questo il caso del modello che sta spopolando da Decathlon: le scarpe da ginnastica New Balance bianche WW1880.

Un modello di scarpa che combina il colore di base bianco con i toni del grigio per un risultato elegante. Con questo modello pensato per essere indossato tutti i giorni, non avrete problemi a livello di combinazioni: si possono indossare perfettamente con i jeans o con i leggings più sportivi, ma stanno bene anche con un abito midi o lungo o con una gonna di jeans, come dimostrano le ultime tendenze.

Una suola rinforzata per evitare di scivolare. Non importa se si calpesta l’asfalto bagnato (cosa piuttosto comune in autunno): con le New Balance WW1880 non scivolerete. Il design degli interni è caratterizzato da una intersuola fresh foam che garantisce comodità e leggerezza; potrete indossarle per ore senza che vi infastidiscano.

Cosa stai aspettando ad acquistare le scarpe da ginnastica New Balance più desiderate della stagione? Normalmente il loro prezzo si aggira intorno ai 100 euro, ma grazie a Decathlon ora potrete averle al prezzo di 69,99 euro (taglie dalla 36 alla 42).

