Nestlé si impegna nella coltivazione rigenerativa del caffè

Nestlé sta lanciando un nuovo piano per rendere più sostenibile la coltivazione del caffè. Suo Nescafè Il Piano 2030 mira a migliorare la vita dei coltivatori di caffè ma anche a ridurne l’impatto sull’ambiente.

Caffè sotto pressione

Nescafé, il marchio di caffè di Nestlé, ha sviluppato un piano per rendere la coltivazione del caffè più sostenibile. Fino al 2030, la multinazionale investirà oltre un miliardo di franchi svizzeri per aiutare i coltivatori di caffè a passare all’agricoltura rigenerativa. Questo a sua volta dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra e migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori.

Come riportato di recente da Fairtrade, il cambiamento climatico sta mettendo sotto pressione le regioni di coltivazione del caffè. Secondo David Rennie, Head of Nestlé Coffee Brands, è necessaria un’azione per garantire la sostenibilità a lungo termine del caffè. L’aumento delle temperature ridurrà la superficie disponibile per la coltivazione del caffè del 50% entro il 2050. Inoltre, circa 125 milioni di persone dipendono dal caffè per il proprio sostentamento, mentre si stima che l’80% delle famiglie produttrici di caffè viva al livello o al di sotto della soglia di povertà.

Terre più sane

Con l’agricoltura rigenerativa, il suolo diventa più sano e fertile, il che aumenta anche le rese. Nescafé promette quindi di fornire agli agricoltori formazione, assistenza tecnica e piante di caffè ad alto rendimento per avviarli. Insieme agli agricoltori, l’azienda testerà e valuterà l’efficacia di diverse pratiche di agricoltura rigenerativa. In Messico, Costa d’Avorio e Indonesia ci sarà anche un sistema di sostegno finanziario.

Il piano Nescafé 2030 è una continuazione del primo piano del 2010. Da allora, Nestlé afferma di aver ridotto del 46% le emissioni di gas serra nelle sue fabbriche di caffè istantaneo e di aver estratto il 53% di acqua in meno. Tuttavia, la stessa Nescafé non si sta ancora spostando al 100% verso l’agricoltura rigenerativa: solo il 20% del caffè proverrà da metodi di agricoltura rigenerativa entro il 2025 e il 50% entro il 2030.