Nestlé se la cava con aumenti di prezzo “responsabili”.

Nei primi nove mesi di quest’anno, Nestlé aumento dei prezzi del 7,5% per assorbire l’aumento dei costi. Per ora questo non pesa sui volumi: l’azienda, infatti, sta raggiungendo la sua crescita più forte dal 2008.

“Adeguamenti responsabili”

Nestlé ha registrato un fatturato di 69,1 miliardi di franchi svizzeri (quasi 70,5 miliardi di euro) per i primi tre trimestri di quest’anno, con una crescita del 9,2%. Gran parte di tale crescita è stata guidata da aumenti dei prezzi del 7,5%, ma c’è stata anche una crescita del volume dell’1% nonostante le difficoltà nella catena di approvvigionamento. La divisione pet food Purina era il coltivatore più forte; anche marchi come Nescafé, Nespresso, KitKat e Garden Gourmet hanno ottenuto ottimi risultati con una crescita a due cifre.

“Abbiamo ottenuto una forte crescita organica mentre continuavamo ad adeguare i prezzi in modo responsabile per riflettere l’inflazione”, ha affermato il CEO Mark Schneider. “Il difficile contesto economico è una preoccupazione per molte persone e sta incidendo sul loro potere d’acquisto. Ecco perché miriamo a mantenere i prodotti convenienti e accessibili tenendo conto degli interessi di tutti i nostri stakeholder”. La multinazionale alza le prospettive per l’intero esercizio e conta su una crescita organica delle vendite dell’8%.

I consumatori continuano ad acquistare marchi

I produttori di marchi sono finora riusciti ad aumentare i loro prezzi, nonostante la feroce resistenza delle catene di supermercati che non vogliono vedere i prezzi aumentare eccessivamente. I consumatori non rinunciano (ancora) ai loro marchi preferiti anche in tempi di alta inflazione e di una grave crisi energetica.

La settimana scorsa, PepsiCo ha anche pubblicato risultati brillanti: una crescita delle vendite del 9% nonostante un calo dei volumi dell’1%. La domanda è se i marchi A possono mantenere questo trend positivo se la crisi energetica dura più a lungo e inizia davvero a pesare sui bilanci familiari.