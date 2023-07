Nessuno ha mai visto nulla di simile e lo trovi solo da Ikea. È il prodotto che sta spopolando in altri paesi ed è già disponibile in Italia.

Quando un prodotto ha successo e fa parte di una catena con presenza internazionale, è più probabile che trionfi in tutto il mondo, soprattutto grazie ai social media che rendono virali molti prodotti che la gente poi vuole ottenere in altri paesi. Oggi ti mostriamo un’incredibile invenzione di Ikea che sta spopolando in altri paesi ed è finalmente arrivata in Italia… ci sono delle code enormi per comprarlo! Ikea è un successo in numerosi paesi, grazie al suo ampio catalogo pieno di soluzioni per l’organizzazione domestica che cambiano la vita di qualsiasi persona. È un’azienda innovativa che ha davvero colpito nel segno per avere successo praticamente ovunque nel mondo. Il negozio svedese è al primo posto nel nostro paese per quanto riguarda i negozi di arredamento e articoli per la casa.

Il contenitore per gli antipasti di Ikea che ti farà impazzire si chiama SPLITTERNY, un’invenzione incredibile per portare i tuoi antipasti in spiaggia o al lavoro, così completo e versatile che ti permetterà di metterci qualsiasi alimento. Il prezzo è ridicolo, solo 2,99 euro.

Questo fantastico contenitore per antipasti di Ikea ha un compartimento per gli snack e un altro per i prodotti secchi, oltre a un colino ideale per sciacquare e conservare la frutta già lavata senza rischio di gocciolamenti che rovinino la borsa o dove lo porti. È ideale per assicurarti di avere sempre a portata di mano uno spuntino salutare, anche se esci a fare una passeggiata, a lavorare, a passare una giornata in spiaggia o vai a fare shopping.

L’acqua in eccesso durante il lavaggio della frutta o della verdura cade nel contenitore stesso, quindi gli alimenti rimarranno sempre freschi. È molto importante lavare bene il contenitore prima di usarlo per la prima volta, tutte le sue parti, è adatto per il lavaggio in lavastoviglie, quindi puoi lavarlo senza problemi.

Realizzato in plastica di polipropilene, ha un’altezza di 14 cm ed è grigio e nero, con il coperchio trasparente in modo da poter sempre vedere il contenuto all’interno.

Se vuoi avere uno spuntino sano e delizioso a portata di mano, senza dubbio questo contenitore per antipasti di Ikea è perfetto, anche per portartelo in salotto e gustarti qualcosa mentre guardi la tua serie TV preferita. Buono, versatile e a buon mercato… non si può chiedere di più!

