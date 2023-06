Nessuno avrebbe mai immaginato che è di Parfois: l’abito metalizzato a maglia che ci fa innamorare

La nuova collezione di Parfois per l’estate è una fantasia, con capi e accessori che colpiscono subito al primo sguardo. Le esperte di moda si sono innamorate di questo vestito metallico a maglia, e la buona notizia è che è accessibile a tutte le tasche perché costa poco più di 30 euro.

Il nuovo vestito metallico a maglia di Parfois

Realizzato in tessuto metallico a maglia, è di colore panna e ha vari dettagli che lo rendono il capo più speciale che avrai nel tuo guardaroba questa stagione.

La lunghezza midi è molto di moda per gonne e vestiti e, anche se si crede che favorisca solo le donne alte, quando lo proverai scoprirai che non è così. Anzi, se lo abbinerai a sandali con tacco o zeppe, potrai ottenere l’effetto desiderato di “gambe chilometriche”.

Lo scollatura a V è meravigliosa perché allunga e slancia visivamente la silhouette, affinandola come per magia. Non possiamo dimenticare l’apertura anteriore nella gonna, che conferisce un tocco molto sexy al vestito e, inoltre, lo rende molto più comodo e meno aderente.

Un vestito meraviglioso per una giornata di sole e mare che puoi abbinare come propone Parfois: una borsa di rete e sandali bassi con fibbia. Non perdere di vista questo tipo di sandali perché sono più di moda che mai e offrono il massimo comfort nella vita di tutti i giorni.

Se stai andando in vacanza in una località di mare quest’estate, è un capo indispensabile nella tua valigia. È ideale sia per il giorno che per la sera. Puoi uscire a prendere qualcosa e fare una passeggiata al tramonto lungo la riva del mare abbinandolo a zeppe e una borsa di rafia o vimini.

Non è sorprendente che le esperte di moda siano rimaste affascinate dai suoi incanti perché è sinonimo di stile, eleganza e comodità. Inoltre, è un capo molto fresco, favoloso per combattere il caldo tipico dell’estate.

Il nuovo vestito metallico a maglia è disponibile sul sito web di Parfois per 32,99 euro. È taglia unica, quindi è appositamente progettato per adattarsi ai diversi tipi di corpo e creare le silhouette più varie. Le spese di spedizione a domicilio sono gratuite entro un periodo di 1-4 giorni lavorativi.

4.3/5 - (10 votes)