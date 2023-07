Nessuno avrebbe mai immaginato che ciò esistesse: Primark rivoluziona il momento di andare in spiaggia.

Primark è uno dei nostri marchi preferiti nel mondo della moda e ancora una volta ci ha dimostrato che si preoccupa di ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Ora che è arrivata l’estate, tutte abbiamo tantissima voglia di goderci la spiaggia e la piscina, ma sappiamo bene che il ciclo mestruale può rovinare questo tipo di piani.

Per evitarlo, abbiamo bisogno di un bikini o costume da bagno che ci offra il massimo comfort e protezione, in modo da non doverci preoccupare delle perdite. Ebbene, Primark ha lanciato costumi da bagno per il ciclo mestruale, progettati con rivestimenti anti-perdite che assorbono rapidamente il sangue mestruale.

Sono rivestimenti super assorbenti che evitano la necessità di utilizzare tamponi, assorbenti o coppette mestruale, sia dentro che fuori dall’acqua. Assorbono il sangue mestruale e ci mantengono asciutte, pulite e, soprattutto, comode e senza preoccupazioni per goderci appieno una giornata in spiaggia o in piscina.

Il bikini mestruale di Primark

Negli ultimi anni, diverse marche hanno lanciato costumi da bagno speciali per il ciclo mestruale, ma il più virale di questa estate è quello di Primark perché ha un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Il brand irlandese ha lanciato due slip per bikini mestruale: uno diritto e uno a vita alta.

Entrambi hanno filtri speciali per assorbire e trattenere il sangue all’interno del tessuto. In altre parole, nessuno si accorgerà che indossiamo un bikini mestruale, il che ci aiuterà a sentirci ancora più comode. Con esso, potremo dimenticarci di dover usare tamponi, assorbenti o coppette mestruale.

Per quanto riguarda il lavaggio, come indicato da Primark sul suo sito web, è semplice come mettere l’ombelico del bikini in lavatrice a una temperatura massima di 40 gradi. Tuttavia, non possiamo metterlo nell’asciugatrice.

La cosa migliore? Il prezzo, poiché l’ombelico del bikini mestruale costa solo 7 euro ed è disponibile in una vasta gamma di taglie. È di colore nero, quindi dobbiamo solo cercare un top di bikini dello stesso colore per avere l’intero set. È disponibile in una vasta gamma di taglie.

Nei negozi Primark possiamo anche trovare molti altri indumenti e accessori per andare in spiaggia e in piscina quest’estate, come vestiti, gonne pareo, borse a tracolla, cappelli… Una delle collezioni da bagno più complete nella storia del marchio.

4/5 - (6 votes)