Nessun paziente con covid-19 in terapia intensiva dell’Hospital del Mar per la prima volta in mille giorni

Per la prima volta dentro due anni e mezzo di pandemia, L’Hospital del Mar di Barcellona non ha nessun paziente con covid-19 in terapia intensiva.

“Aver superato quasi mille giorni ma per la prima volta in due anni e mezzo possiamo dire che non ci sono pazienti covid ricoverati nella nostra terapia intensiva. Sono stato mesi molto intensi con i migliori professionisti che assistono i nostri pazienti”, ha comunicato il centro sanitario sul proprio account Twitter.

Com’è la pandemia?

Tutto sommato, gli uci catalani stanno registrando a lieve aumento dei pazienti covid nell’ultima settimana passando da 12 a 16 critici, mentre è aumentato anche il numero globale di ricoverati con questa malattia a 400 pazienti. Sono i dati resi pubblici ieri dal ministero della Salute.

Nella prima settimana completamente autunnale, dal 26 settembre al 2 ottobre, il aumento dell’incidenza di covid e altre infezioni respiratorie acute.

Le cifre dei contagi covid rilevati nel assistenza sanitaria di base Praticamente non variano tra le 3.633 diagnosi della settimana precedente e i 3.611 positivi degli ultimi sette giorni, con una stima del tasso settimanale globale di questa malattia di 42 casi ogni 100.000 abitanti.

Le entrate globali crescono passando da 377 a 400 ricoverati (oltre il 60% ha più di 69 anni), mentre le TI, pur ancora ai minimi storici, sono aumentate nell’ultima settimana, da 12 a 16 critiche.

Il mortalità causa covid rimane dentro livelli molto bassi con 11 deceduti negli ultimi sette giorni e 12 decessi nella settimana precedente.

La variante omicron, per cui i vaccini sono già stati adattati della seconda dose di richiamo che viene somministrata agli anziani, rappresenta quasi il 100% dei campioni sequenziati, con BA.5 che è la maggioranza.

Per contro, l’incidenza dell’influenza mostra un lieve aumento pur continuando a bassi livelli di circolazione.

Il virus respiratorio sinciziale (RSV) ha una marcata tendenza al rialzo in tutti i gruppi, specialmente in quelli di età inferiore ai due anni, un intervallo in cui spesso provoca bronchiolite-, che, secondo il Dipartimento della Salute, fa pensare all’inizio di un nuovo picco epidemico.

Da parte sua, il rinovirus Attualmente è il virus che registra proporzionalmente l’aumento maggiore e sta circolando di più.