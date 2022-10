Nel mirino di L214, Lidl si impegna a fare un passo avanti contando sulle sue forniture di pollame

Il distributore Lidl France assicura venerdì di voler vendere pollo prodotto in condizioni migliori, abbinando il suo impegno con avvertimenti che fanno strizzare l’occhio all’associazione di difesa degli animali L214. In un comunicato stampa, il marchioannuncia che si darà tutti i mezzi per soddisfare i criteridell’European Chicken Commitment (ECC), specifiche difese da una trentina di ONG per la protezione degli animali, tra cui L214, per migliorare gli standard di allevamento e macellazione nel settore avicolo.

Leggi ancheCosa succede ai macelli e agli allevamenti appuntati dall’associazione vegana L214?

Tra i criteri: meno animali per m2, blocco dell’uso di ceppi di pollo a crescita rapida, ingresso di luce naturale negli allevamenti, installazione di posatoi… Lidl segue così l’esempio del Casino, Les Mousquetaires (Intermarché , Netto), Auchan, Système U e Carrefour, che si erano già impegnati a rispettare l’ECC entro il 2026 per i prodotti commercializzati con il loro marchio del distributore (MDD) contenenti oltre il 50% di pollo.

Il segno, tuttavia, ha delle riserve. Lei afferma: “previa consultazione con fornitori e produttori partner», che due obiettivi sono difficili da raggiungere da parte dell’industria avicola francese entro il 2026: ridurre la densità degli edifici e fermare l’uso di polli a crescita rapida. “Naturalmente, il benessere degli animali è più che essenziale per noi oggi.“, ha dichiarato ad AFP Michel Biero, direttore esecutivo degli acquisti e del marketing di Lidl France. “Ma voglio mettere in guardia molto, molto fortemente sui rischi economici per l’industria avicola francese“, prosegue, sottolineando che il segno è attaccato anche al “benessere degli allevatori“.

Leggi ancheLidl, la reinvenzione di un re degli sconti

Lui chiama “tutte le parti interessate” – agricoltori, trasformatori, distributori ma anche ONG – “per discutere questi argomenti“in modo che la decisione non si applichi”unilateralmenteai produttori. “Potremmo mettere a punto molte cose, creare un fondo insiemeper aiutare gli agricoltori a soddisfare gli investimenti necessari, suggerisce.

La comunicazione del distributorenon soddisfa le misure minime attese dalla maggioranza dei cittadini e che portiamo avanti con Lidl da oltre un anno“, ha reagito L214 in un comunicato stampa. Per l’associazione antispecista, il segno era “probabilmente informato“che sarebbe stata presa di mira martedì da una campagna”poco lusinghiero» e cerca di «schivare“pubblicando un”impegno di sconto“.