Né WiFi né router: l’invenzione di Lidl che collega il tuo cellulare a internet per meno di 12 euro

La connettività in ogni momento grazie all’invenzione di Lidl

Viviamo in un’epoca in cui la connessione è fondamentale, soprattutto perché possediamo sempre più dispositivi mobili. Di conseguenza, è essenziale che il nostro router e il nostro wifi funzionino perfettamente a casa. Tuttavia, possiamo trovare soluzioni alternative come quella che Lidl propone attualmente, un dispositivo che sicuramente vorrai avere. Il dispositivo che collega il tuo smartphone a internet per meno di 12 euro.

Il dispositivo innovativo di Lidl per rimanere sempre connessi a internet

Lidl si distingue dalla concorrenza per un prodotto innovativo che sta rivoluzionando il modo in cui ci connettiamo a internet. Si tratta del adattatore USB-C, disponibile per meno di 12 euro, una soluzione semplice per chi vuole mantenere il proprio smartphone connesso senza dover dipendere dal router o da una rete WiFi. Questo prodotto non solo è economico, ma offre anche grande versatilità, consentendo di collegare dispositivi mobili direttamente a internet tramite una connessione Gigabit Ethernet o uscita HDMI, a seconda del modello scelto. E’ quindi l’invenzione perfetta per garantirti una connessione stabile e per ricaricare i tuoi dispositivi. Scopriamo tutti i dettagli di seguito.

L’invenzione di Lidl che collega il tuo smartphone a internet

Il adattatore USB tipo C, disponibile a soli 11,99 euro, è un’attrezzatura indispensabile per chi richiede una connessione stabile in ogni momento. Disponibile in diversi modelli, l’adattatore USB-C di Lidl permette sia la trasmissione di dati che la ricarica simultanea dei dispositivi, facilitando il multitasking senza perdere qualità di connessione o velocità. Questo lo rende un’opzione perfetta per coloro che cercano un’alternativa economica ed efficiente ai tradizionali router o connessioni WiFi, che spesso richiedono un’infrastruttura più complessa o costosa.

Modelli adattati ad ogni esigenza

Questo adattatore USB-C di Lidl è disponibile in tre modelli diversi, ognuno adattato a diverse esigenze di connettività. Il modello A include una connessione Gigabit Ethernet, che permette una connessione diretta e stabile alla rete senza dipendere da segnali wireless. È l’ideale per chi cerca la massima velocità di trasmissione di dati, compatibile con velocità di 10/100/1000 Mbps. Il suo cavo di 15 cm è abbastanza pratico da collegare al tuo dispositivo mobile senza occupare molto spazio.

Il modello B, invece, è pensato per chi ha bisogno di collegarsi a schermi esterni. La sua connessione HDMI permette un’uscita con risoluzione fino a 4K x 2K a 60 Hz, garantendo un’immagine chiara e definita. È l’opzione perfetta per chi lavora con presentazioni o vuole godere di contenuti multimediali in alta definizione. Inoltre, dispone della funzione HDR e del sistema di crittografia HDCP 2.2, garantendo così una qualità d’immagine ottimale su qualsiasi schermo.

Infine, il modello C è il più versatile di tutti, in quanto include connessioni USB tipo A 3.0, HDMI e USB tipo C PD. Questa opzione permette sia la trasmissione di dati veloce (fino a 5 Gbps) sia la connessione a uno schermo esterno con una risoluzione di 4K x 2K a 30 Hz. Inoltre, la sua entrata USB tipo C Power Delivery supporta la funzione di ricarica Pass-through fino a 100 W, il che significa che è possibile ricaricare il dispositivo mentre lo si utilizza per collegarsi ad altri dispositivi.

Un design compatto e funzionale

Oltre alle sue molteplici funzionalità, questo adattatore si distingue per il suo design compatto. Il modello A, con la sua connessione Ethernet, ha dimensioni di circa 6 x 2,7 x 1,6 cm e pesa 26 grammi, il che lo rende facile da trasportare. Il modello B, con HDMI, è ancora più leggero, pesa solo 23 grammi, con dimensioni di 4,19 x 3,7 x 1,46 cm. Il modello C pesa 33 grammi e misura 5,8 x 4 x 1,5 cm, ideale da portare in qualsiasi borsa o zaino senza occupare molto spazio.

I materiali utilizzati per la fabbricazione di questi adattatori, come il plastico e l’ABS, garantiscono una notevole durata senza sacrificare la leggerezza. Inoltre, l’uso di queste combinazioni di materiali permette di mantenere un prezzo accessibile, senza compromettere la qualità delle sue prestazioni.

In conclusione, Lidl ha lanciato un’alternativa efficiente ed economica per tutti coloro che hanno bisogno di connettersi a internet dal proprio smartphone senza dover dipendere da WiFi o router tradizionali. Questi adattatori USB-C, con prezzi competitivi a soli 11,99 euro, offrono una soluzione perfetta per chi cerca versatilità, facilità d’uso e connessione stabile. Con tre modelli diversi tra cui scegliere, ognuno adattato a diverse esigenze, Lidl ha saputo offrire un prodotto innovativo che risponde alle esigenze tecnologiche attuali, senza trascurare la comodità e la semplicità.

