Né Lidl né Alcampo: questo è il supermercato preferito dagli spagnoli

La scelta del supermercato per il nostro shopping settimanale non è un fatto da poco per noi consumatori. Diversi fattori influenzano questa decisione: dai prezzi alla qualità dei prodotti, dalla vicinanza alla varietà disponibile in ogni negozio. Con l’aumento del costo della vita, il budget familiare è diventato sempre più stretto, rendendo così necessario trovare il supermercato che sappia equilibrare tutti questi aspetti. E sembra che ci sia una catena che riesca a soddisfare tutte queste esigenze e che piaccia a quasi tutti: il supermercato preferito dagli italiani.

Il supermercato più amato dagli italiani

Visitare il supermercato è routine nel nostro paese. In media, gli italiani si recano almeno una volta alla settimana nel loro negozio di fiducia, rendendo questa una decisione chiave nell’organizzazione delle loro famiglie. Che si tratti di acquistare prodotti essenziali come latte, pane e frutta o di fare un acquisto più ampio di prodotti per la pulizia o l’igiene personale, scegliere il supermercato giusto può fare una notevole differenza nel budget familiare e nell’esperienza di acquisto. In questo contesto, non sorprende che alcuni nomi dominino la scena. Mentre catene come Lidl e Auchan hanno guadagnato grande popolarità, una recente indagine conferma che il supermercato preferito dagli italiani è senza dubbio Conad. Questa famosa catena ha saputo consolidare la sua posizione di leadership nel settore grazie a una efficace combinazione di prezzi competitivi, varietà di prodotti e qualità percepita.

I giganti della distribuzione italiana

Secondo l’indagine “Top Marchi Italiani 2024-2025” di Deyde DataCentric, Conad è stato eletto come il supermercato preferito degli italiani, accumulando il 34,6% dei voti. Questo studio, che analizza le preferenze dei consumatori per regione, conferma che la catena è la leader indiscussa in gran parte del territorio italiano. Il suo modello di business, incentrato su prodotti di qualità a prezzi competitivi, ha saputo catturare la fedeltà di milioni di consumatori.

Altri nomi noti del settore

Nonostante la predominanza di Conad, altre catene come Lidl stanno guadagnando terreno. La catena tedesca ha aumentato la sua quota di mercato negli ultimi anni e ora detiene il 21% dei voti dei consumatori italiani. Il suo modello di supermercato discount, con una vasta gamma di prodotti a marchio, ha avuto un grande successo tra coloro che cercano una soluzione economica senza sacrificare la qualità.

D’altra parte, Carrefour si piazza al terzo posto nella classifica dei supermercati preferiti, con il 14,2% dei voti. La catena francese si è distinta grazie al suo focus su promozioni e sconti, attrattiva per i consumatori che apprezzano le offerte più di altri fattori. Inoltre, la sua presenza in grandi centri commerciali, con ipermercati ben forniti, le conferisce un vantaggio in termini di varietà di prodotti disponibili.

Qualità non significa quantità

Un dato interessante rivelato dal rapporto è il rapporto tra il numero di negozi e la preferenza dei consumatori. Sebbene catene come Penny Market e Eurospin abbiano più punti vendita rispetto a Conad, non sono riuscite a conquistare lo stesso livello di fedeltà. Penny Market, che ha il maggior numero di negozi in Italia (13,67% del totale), ha visto le sue vendite diminuire del 3% negli ultimi anni, dimostrando che la presenza non si traduce sempre in preferenza.

I marchi preferiti dagli italiani

L’indagine di Deyde DataCentric analizza non solo i supermercati, ma anche i marchi più popolari in diverse categorie di prodotti. Per quanto riguarda il latte, Centrale del Latte D’Italia è in testa con il 25% dei voti, mentre Peroni è la birra preferita con il 34,72%. Per quanto riguarda i salumi, Citterio è il marchio preferito con il 27,5%, e Algida, domina nella categoria gelati con un 22,4% dei voti.

