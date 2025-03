Né IKEA né Maisons du Monde: ritorna la stoviglia virale di Lidl a un prezzo mai visto prima!

Se c’è qualcosa che non passa mai di moda in cucina, è certamente avere una servizio di piatti che non solo sia funzionale, ma che aggiunga anche colore e vivacità alla tavola. Negli ultimi anni, un set di piatti è diventato un vero e proprio fenomeno tra gli appassionati di decorazione e utensili da cucina: il servizio di piatti di ceramica dipinti a mano da Lidl. Questa collezione, che viene esaurita in poche ore ogni volta che viene reintegrata, è tornata ancora una volta con il suo design inconfondibile e un prezzo più competitivo che mai.

Non sorprende che questo servizio sia uno dei più ricercati, combinando il meglio dell’artigianato con un tocco moderno e vivace. Ora, è nuovamente disponibile in Lidl con le sue caratteristiche di sempre: realizzato in ceramica di alta qualità, con disegni dipinti a mano e una varietà di colori vivaci che lo rendono la star di qualsiasi tavola. Inoltre, il suo prezzo ha sorpreso tutti, essendo inferiore a quello abituale per questo tipo di prodotti esclusivi, in quanto è stato deciso di offrirlo con uno sconto del 18%. Quindi, è il momento di approfittarne. Ti diremo tutto sul servizio di piatti virale di Lidl che potrebbe essere tuo per meno di 35 euro.

Il ritorno del famoso servizio di piatti di Lidl a un prezzo mai visto prima

La prima cosa che spicca in questo servizio di piatti è la sua finitura artigianale. Ogni piatto è dipinto a mano, il che significa che non ci sono due pezzi esattamente uguali. I suoi colori vivaci, che includono blu, verdi, gialli e arancioni, si combinano armoniosamente per offrire un tavolo pieno di stile. Questo tocco artigianale non solo lo rende unico, ma gli conferisce anche un carattere speciale che lo distingue dai servizi prodotti in serie.

La collezione comprende 18 pezzi, distribuiti come segue:

6 piatti piani da 27 cm , ideali per i pasti principali.

, ideali per i pasti principali. 6 piatti fondi da 21 cm , perfetti per zuppe e creme.

, perfetti per zuppe e creme. 6 piatti da dessert da 19 cm, indispensabili per concludere ogni pasto con un tocco dolce.

Questo set di piatti non solo è un piacere per gli occhi, ma è anche un utile alleato in cucina. Anche se non è adatto per la lavastoviglie, può essere utilizzato nel microonde, rendendo più facile riscaldare i cibi senza preoccupazioni. Inoltre, la sua finitura in ceramica garantisce una grande resistenza e durata, permettendo a questi pezzi di accompagnarti per anni senza perdere il loro fascino.

Un fenomeno sui social media

Da quando Lidl ha lanciato per la prima volta questo servizio di piatti, la sua popolarità è cresciuta a passi da gigante. Sui social media, gli utenti condividono foto delle loro tavole decorate con questi piatti, mostrando combinazioni creative e confermando che è una parte essenziale delle stoviglie per la casa. Anche gli influencer di cucina e decorazione hanno consigliato questa collezione per la sua estetica e qualità.

@tognanaporcellaneUna tavola romantica e perfetta per un pranzo all’aria aperta: @francy.fitness.passion ha reso unica la sua mise en place con il nuovo servizio piatti Urban Pastel. Ogni posto tavola, decorato a cerchi concentrici, è presentato in una nuance differente ma perfettamente abbinabile alle altre, per un effetto mix&match che lascerà tutti a bocca aperta. #tognana #MiseEnPlace #tavolaestiva #piatticolorati♬ suono originale – Tognana



Inoltre, molti acquirenti hanno sottolineato la sua versatilità. Essendo un set con molti colori, si adatta a diversi stili di decorazione, dai più moderni ai più rustici. C’è anche chi lo combina con altri servizi di piatti lisci per creare contrasti unici che riflettono la loro personalità sulla tavola.

Prezzo imbattibile e disponibilità limitata

Uno dei punti che ha sorpreso di più è il suo prezzo. In passato, questo servizio aveva un costo superiore a causa del suo processo di produzione artigianale, ma questa volta Lidl ha deciso di abbassare il prezzo da 42,99 a 34,99 euro, offrendo un rapporto qualità-prezzo insuperabile.

Anche se la qualità della ceramica dipinta a mano tende ad aumentare il prezzo di questi prodotti, Lidl è riuscita a mantenere la sua offerta accessible senza sacrificare design o durata. Questo lo rende un’opzione ideale per coloro che cercano un servizio di piatti premium senza dover spendere troppo.

Tuttavia, la disponibilità è limitata, e come spesso accade con i prodotti più desiderati di Lidl, una volta esaurite le unità, non si sa quando torneranno. Quindi, coloro che vogliono rinnovare le loro stoviglie o fare un regalo speciale, devono stare attenti a non perdere l’occasione. Ricorda inoltre, che viene venduto solo nel negozio online di Lidl.

La scelta migliore per dare vita alla tua tavola

Ora lo sai, se stai cercando un servizio di piatti che combina design, qualità e un tocco artigianale unico, questa è la tua occasione. Il servizio di piatti di Lidl è di nuovo disponibile a un prezzo mai visto prima, pronto a conquistare le tavole di coloro che cercano qualcosa di speciale. Con il suo aspetto colorato e il suo fascino inconfondibile, è facile capire perché sia stato e continui ad essere un successo di vendite.

Oltre al suo aspetto visivo, questo servizio di piatti è perfetto per qualsiasi occasione. Che si tratti di un pranzo in famiglia, di una cena con gli amici o anche per l’uso quotidiano, i suoi colori vivaci e la sua finitura artigianale ne fanno un elemento indispensabile in ogni casa. Se a questo aggiungiamo la sua durata e resistenza, è chiaro che stiamo parlando di una delle migliori opzioni sul mercato. Non aspettare troppo, perché come sempre, le unità volano!