Né Ikea né Maisons du Monde: i migliori addobbi natalizi si trovano in questo negozio sconosciuto

Ogni anno, l’arrivo del periodo natalizio porta con sé una ricerca imprescindibile: quella dei decorazioni perfette per trasformare la propria casa in un angolo magico. Le catene più rinomate tendono ad essere le prime scelte, ma ci sono veri e propri tesori nascosti che meritano la nostra attenzione. Quest’anno, Calma House si è distinta, dimostrando di non avere nulla da invidiare a colossi come Ikea o Maisons du Monde, presentando una decorazione natalizia da sogno. Un negozio ancora poco conosciuto da molti, che offre una collezione artigianale che unisce design, qualità e prezzi competitivi.

Scopri la meglio decorazioni natalizie

Dai decorazioni natalizie minimaliste a pezzi unici con un tocco mediterraneo, Calma House ha tutto il necessario per sorprendere i tuoi ospiti. Il loro catalogo include ghirlande e palline natalizie dipinte a mano, insieme a elementi decorativi come corone di fiori essiccati e candelabri in vetro dai colori caldi. Ogni articolo riflette il forte impegno del brand per il design sostenibile e la produzione artigianale. Ciò che rende veramente unica Calma House è la capacità di trasmettere calore e personalità in ogni dettaglio.

Realizzazione artigianale e materiali eco-friendly

Tutti i prodotti di Calma House sono realizzati a mano, utilizzando materiali come jute, cotone e lino, garantendo non solo qualità ma anche unicità. La corona di fiori essiccati Bel è disponibile in due dimensioni: 30 cm (47,90 €) e 55 cm (79,90 €), ed è un perfetto esempio di come la marca unisca artigianato e sostenibilità. Queste corone sono ideali per decorare ingressi o come centrotavola.

Decorazioni per tutti i gusti

Calma House non si limita a uno stile decorativo specifico. La loro collezione spazia da decorazioni tradizionali, come la calza Candy (11,90 €), a opzioni moderne come un set di 4 palline natalizie dipinte a mano in tonalità pastello Mery (23,90 €). Gli amanti del minimalismo troveranno opzioni incantevoli come la pallina natalizia Candy (2,90 €) e la stella festiva in feltro Star (4,90 €).

Se quest’anno desideri dare una svolta alla tua decorazione natalizia, non cercare oltre. Calma House unisce design, esclusività e prezzi accessibili in una collezione che promette di rendere la tua casa un luogo magico durante le festività. I loro decorativi, realizzati artigianalmente e con materiali naturali, dimostrano che la qualità può andare di pari passo con la sostenibilità e il buon gusto.

Inoltre, Calma House si impegna a proteggere l’ambiente, utilizzando materiali naturali e processi di produzione responsabili. Ciò non solo garantisce prodotti di alta qualità, ma anche acquisti etici e consapevoli. Scopri il loro catalogo e scopri perché Calma House è diventata la scelta ideale per chi cerca qualcosa di speciale per questo Natale.