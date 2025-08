Né Decathlon né Bikeelec: la bici elettrica migliore che ho provato è di Lidl, non sto scherzando!

Nel panorama delle biciclette elettriche, dove brand come Decathlon e Bikeelec spiccano, è emersa una sorpresa: la Crivit Classic di Lidl. Questa bici elettrica, disponibile sul sito web del noto supermercato tedesco, sta guadagnando sempre più consensi grazie alla sua qualità, funzionalità e un prezzo estremamente competitivo, oltrepassando anche alcune opzioni più famose e consolidate sul mercato.

Crivit Classic si sta ritagliando un posto come una scelta molto attraente per coloro che cercano un mezzo di trasporto urbano pratico, efficiente e con un design classico ed elegante. Ideata per l’utilizzo quotidiano (per il lavoro, la spesa o le uscite con gli amici), questa e-bike combina componenti di alta qualità con un’esperienza di guida piacevole e semplice, perfetta per gli utenti che apprezzano sia le prestazioni che la comodità.

Uno dei suoi punti di forza è la potente batteria integrata nel tubo del sellino, con una capacità di 355 Wh. Questa batteria non solo assicura un’autonomia sufficiente per la maggior parte dei tragitti urbani, ma può essere facilmente rimossa per la ricarica a casa o in ufficio senza il bisogno di spostare l’intera bicicletta. Questa caratteristica rende la ricarica molto più pratica e evita l’inconveniente di trasportare il peso del telaio. Inoltre, dispone di un sensore di velocità che fornisce un’assistenza al pedale affidabile e sicura.

La bicicletta elettrica economica di Lidl

La Crivit Classic è equipaggiata con un motore nel mozzo posteriore che genera fino a 40 Nm di coppia, offrendo una potenza significativa per superare le pendenze e facilitare la pedalata, anche quando il carico è maggiore o il terreno è accidentato. Questo motore offre tre livelli di assistenza che l’utente può selezionare in base alle proprie esigenze, permettendo di adattare lo sforzo fisico a ogni situazione. Inoltre, include una funzione Boost che fornisce tutta la potenza per 20 secondi per quei momenti in cui è necessario un impulso extra, come partire in salita o sorpassare rapidamente.

L’esperienza di guida è migliorata dal design pensato per il comfort e la sicurezza. Il telaio in alluminio, con passo basso della ruota, facilita l’accesso ed è adatto per utenti di altezza compresa tra 160 e 190 centimetri. Inoltre, il suo peso totale è leggero, solo 24 kg, che la rende maneggevole e agile in città. La forcella ammortizzata contribuisce a levigare le irregolarità del terreno, rendendo ogni viaggio più confortevole.

Per quanto riguarda i componenti, questa bicicletta è dotata di un cambio Shimano Tourney a 7 velocità, che permette di adattarsi facilmente a diversi tipi di percorso. I freni a disco meccanici TEKTRO assicurano una frenata potente e sicura in diverse condizioni climatiche. Gli pneumatici Kenda antiforatura, con bande riflettenti, offrono maggiore sicurezza e durata, particolarmente utili per circolare in sicurezza al crepuscolo o in condizioni di scarsa visibilità.

La Crivit Classic include anche dettagli pratici che rendono la vita più facile, come un portapacchi AtranVelo con sistema a clic per agganciare accessori come cestini o borse, parafanghi per evitare schizzi, campanello e luci omologate secondo la normativa StVZO, con una luce posteriore integrata nel tubo del sellino. Inoltre, dispone di un compartimento sicuro per inserire un tracker intelligente, come un Apple AirTag, che aiuta a individuare la bicicletta in caso di furto o smarrimento. La sua protezione contro l’acqua con certificazione IPX5 garantisce che possa resistere a schizzi o piogge leggere senza problemi. Ma la caratteristica più sorprendente è senza dubbio il prezzo: può essere acquistata per 849,99 euro sul sito web di Lidl, che sta facendo un vero e proprio boom con questa bicicletta elettrica.