Né cioccolato né trucco: il miglior calendario dell’Avvento si trova da Lidl ed ecco cosa contiene

La stagione natalizia è il momento perfetto per iniziare i preparativi e creare un’atmosfera accogliente e magica nella propria casa. Siamo solo all’inizio di novembre, ma molte aziende e negozi offrono già il loro calendario dell’Avvento. Considerando che a dicembre ogni giorno conta per aprire il nostro calendario, è meglio procurarselo prima che si esauriscano. Se quest’anno vuoi fare qualcosa di diverso e lasciare da parte i classici cioccolatini e prodotti di bellezza, Lidl ha l’opzione perfetta: il calendario dell’Avvento Yankee Candle Home Inspiration, che trasformerà ogni giorno in un’esperienza olfattiva unica.

Lidl sorprende con il suo calendario dell’Avvento

Questo calendario dell’Avvento Yankee Candle in vendita da Lidl non è solo interessante per la sua presentazione, ma anche perché all’interno nasconde candele profumate, una caratteristica rara in questo tipo di prodotti. Lidl stupisce con il suo calendario dell’Avvento e a un prezzo che ti farà correre a comprarlo. Scontato da 21,90 a 12,99 euro, questo calendario dell’Avvento è diventato un’opzione irresistibile per coloro che cercano un modo diverso e speciale di celebrare l’Avvento. Ogni candela di questo calendario è stata accuratamente selezionata per riempire di profumi festivi ogni angolo della tua casa, rendendo lo spirito natalizio ancora più forte.

Una sorpresa olfattiva per ogni giorno dell’Avvento

Il calendario include 24 candele in otto fragranze classiche invernali che evocano il fascino del Natale. Con ogni candela, puoi goderti da 4 a 6 ore di un’esperienza aromatica che ti trasporterà nei paesaggi invernali più accoglienti. Inoltre, questo calendario non è solo un affascinante regalo per te stesso, ma è anche un’idea regalo perfetta per coloro che amano le candele e i profumi rilassanti.

Una candela diversa per ogni giorno

Sidro di Mele e Cannella: un profumo che evoca l’abbraccio caldo del sidro di mele con un tocco di cannella. Perfetto per le fredde notti di dicembre.

Magia Natalizia: questo aroma cattura l'essenza della magia del Natale, avvolgendo la tua casa in un'atmosfera accogliente e festosa.

Ciliegia e Vaniglia: la combinazione di ciliegia e vaniglia dona una dolcezza morbida e calda, ideale per i momenti in famiglia.

Natale Scintillante: questo aroma festivo richiama alla mente la neve brillante e i freschi giorni di dicembre.

Foresta di Candy Cane: con un tocco fresco e dolce, questa fragranza evoca la gioia dei bastoncini di zucchero, così tipici del Natale.

Boschi Invernali: il profumo dei boschi invernali, fresco e rilassante, ti trasporterà in un ambiente di calma e natura.

Casa di Pan di Zenzero: nulla dice più "Natale" dell'aroma del pan di zenzero. Questa candela riempirà la tua casa con il dolce e speziato profumo dei biscotti natalizi.

Delizia di Cannella: il calore della cannella in una fragranza avvolgente che completa perfettamente l'atmosfera natalizia.

Ogni giorno potrai godere di una candela diversa, mantenendo l’eccitazione fino al giorno di Natale stesso. Questo calendario è l’ideale per coloro che desiderano vivere l’esperienza natalizia in modo più sensoriale e meno tradizionale.

Qualità e caratteristiche del calendario

Uno degli aspetti di spicco di questo calendario è la durata di combustione di ogni candela. Ogni candela ha una durata di tra 4 e 6 ore, il che garantisce che tu possa godere del suo profumo per un pomeriggio o una serata intera. Inoltre, il design del calendario è pratico e attraente, con una scatola pieghevole che puoi mettere in qualsiasi angolo della casa per avere facile accesso a ogni candela man mano che avanzano i giorni.

Il calendario Yankee Candle è un’ottima scelta per coloro che cercano un modo per godere della stagione in modo rilassante e accogliente. Ogni fragranza è stata scelta pensando agli aromi che rappresentano al meglio lo spirito natalizio, offrendo un viaggio sensoriale che ricorda i paesaggi e i momenti speciali di questo periodo.

Il rapporto qualità-prezzo di questo calendario è eccezionale. Avere la possibilità di godere di 24 candele aromatiche Yankee Candle per solo 12,99 euro è un’opportunità difficile da perdere. Questo prezzo ridotto permette a più persone di avere accesso a un prodotto di alta qualità che normalmente sarebbe più costoso. Quindi quest’anno, invece di optare per i tradizionali calendari di cioccolato o prodotti di bellezza, osa sperimentare con qualcosa di diverso e pieno di profumo. Con Yankee Candle Home Inspiration nella tua casa, ogni giorno sarà speciale e ti avvicinerà, candela dopo candela, allo spirito del Natale.