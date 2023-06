Né Adidas né Nike: Skechers ha le scarpe bianche più comode ed eleganti sul mercato

Le sneaker bianche sono di moda, tanto da essere diventate un classico che trionfa nel settore e che le rende ideali sia per fare sport che per look più casual nella tua vita quotidiana, sempre con il massimo stile e un’estetica molto particolare. Oggi ti mostriamo delle sneaker bianche Skechers che nulla hanno da invidiare alle più famose di Adidas o Nike e che ti piacerà averle perché sono così versatili che le indosserai molto spesso.

Skechers è un marchio di calzature che ha origine negli Stati Uniti e che ha successo in tutto il mondo grazie all’originalità dei suoi design, soprattutto quelli con luci incorporate che si accendono ad ogni passo e che spopolano tra il pubblico infantile. Tutto ciò che è di questo marchio ha una grande qualità, oltre ad essere una calzatura comoda, bella e versatile che si adatta a qualsiasi età.

Le sneaker bianche Skechers che ti innamoreranno

Si tratta delle Go Walk 6 – Bold Vision, delle scarpe sportive bianche che stanno avendo un grande successo di vendite grazie alle loro caratteristiche e a un’estetica che ti conquista appena le vedi, ideali per abbinarle a tutto grazie al fatto di essere completamente bianche. Attualmente hanno un prezzo di 95 euro sia sul negozio online di Skechers che nei loro negozi fisici, un importo che sicuramente vale la pena pagare dato che quello che ti offrono queste scarpe sportive vale molto di più di quella cifra.

Queste fantastiche sneaker bianche Skechers hanno una valutazione di 5/5 sul sito ufficiale, con quasi 100 recensioni positive da parte di tutti i clienti che le hanno acquistate. Tra le loro caratteristiche più interessanti si possono evidenziare le seguenti:

Comodità dinamica con le migliori garanzie.

Parte superiore in maglia sportiva brillante in punto knit con lacci elastici.

Intersuola leggera con eccellente ammortizzazione.

Soletta Air-Cooled Goga Mat che offre il massimo supporto.

Tecnologia Hyper Pillar con un’eccellente restituzione di energia.

Soletta Ortholite in schiuma con eccellente ammortizzazione e grande traspirabilità.

Tipo di sneaker Slip-On, comoda e facile da indossare/rimuovere.

Trazione a doppia densità nella suola per una maggiore stabilità.

Tacco alto 3,8 cm.

Se stai cercando una calzatura comoda, versatile e attraente, non c’è dubbio che queste sneaker bianche Skechers possano diventare le regine dei tuoi look per molte situazioni.

4.5/5 - (4 votes)