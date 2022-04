Naturgy, pronta a piazzarsi ancora una volta in assoluta libertà

Da quando i minimi annuali toccati un mese fa, la società ha recuperato un terzo della sua capitalizzazione di mercato e si è collocata sull’orlo dei massimi storici di gennaio a 29,35 euro.

Analisi tecnica RESISTENZA ALLA ROTTURA S1 26.50 S2 25.50 R1 29.35 R2 30 Breve termine Medio termine Lungo termine

Basta guardare il grafico giornaliero di naturgia per apprezzare l’impeccabilità della linea guida rialzista che ha supportato il prezzo dai minimi annuali di inizio marzo. Da allora l’azienda ha recuperato un terzo del suo valore di borsa. E sta alle porte di l’unica resistenza che resta: i massimi storici a 29,35 euro. Chiudere al di sopra, ancora una volta, ti porterebbe in un rilancio gratuito assoluto.

E COSA SIGNIFICA QUESTO?

Si dice che un’azione o qualsiasi altro asset sottostante sia in rialzo libero, o massimo storico, quando il prezzo sale bruscamente e finisce per rompere la resistenza ai massimi storici. Da quel momento si può dire che il titolo non ha più alcuna resistenza, non essendoci sopra riferimenti di prezzo di alcun genere.

Quei valori che sono in libera ascesa tendono a subire aumenti significatividato che non ci sono resistenze identificabili se non quelle stabilite dai numeri tondi o dalle resistenze dinamiche crescenti che a volte finiamo per disegnare prezzi. Detto questo, non c’è segno di forza maggiore di quello di un sottostante in libera crescita.